Contagi, le dieci province al top da Trieste a Venezia

La quarta ondata del Covid continua ad avere il suo epicentro nel Nordest. La conferma arriva dai dati registrati a livello provinciale. Sette delle dieci province con la più alta incidenza di contagi sono concentrate tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Veneto. Le prime due in zona gialla, la terza a rischio. Tutte e dieci si trovano nel Nord Italia.

Il primato di Trieste



Con i suoi 683 casi settimanali ogni 100mila abitanti Trieste resta al primo posto in Italia per incidenza di contagi. Epicentro nelle scorse settimane della protesta dei no green pass, Trieste è caratterizzate da scambi continui con Slovenia e la Croazia, Paesi dove i contagi sono oltre i 500 casi ogni 100mila abitanti.

Situazione preoccupante in Alto Adige



Al secondo posto, in base ai dati rielaborati da Lab24, c'è la provincia autonoma di Bolzano (a quota 630), caratterizzata peraltro da uno dei più bassi tassi di vaccinazione degli over 12 (79,2% rispetto a una media nazionale dell’84,9 per cento). Non a caso la regione è in zona gialla, con un tasso di ospedalizzazione di pazienti Covid in terapia intensiva al 21% (dato cabina di regia) e nei reparti ordinari al 19 per cento (dato Agenas).

La classifica provinciale



Al terzo, quarto e quinto posto tre province venete: Treviso (478 casi settimanali ogni 100mila abitanti), Padova (444) e Vicenza (418). Del resto il Veneto, con 388 contagi ogni 100mila abitanti è (dopo la provincia autonoma di Bolzano) la regione dove il virus corre di più. E rischia il giallo entro Natale. A seguire al sesto posto un’altra provincia friulana, Pordenone (402). Poi Rimini (393), Venezia (390) e Imperia (378). Chiude al decimo posto Forlì (365). Ma subito dopo c’è un’altra provincia giuliana, Gorizia (344).