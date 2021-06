Da Trieste video-analisi made in Italy per la polizia americana

«Amped ha fatto la mossa giusta costituendo la propria società in America – spiega Lucio Miranda, presidente di ExportUsa –. Gli Stati Uniti, ora più che mai hanno bisogno del know-how europeo per migliorare le proprie performance. Con il ripensamento della supply chain, gli USA si rivolgeranno a partner commerciali europei a scapito della Cina, soprattutto per i prodotti ad alta tecnologia».

I prodotti di supporto alle indagini e ai processi USA utili alla risoluzione di casi di terrorismo, rapine, omicidio e abuso di minori, sono quattro: il Five, “Forensic Image and Video Enhancement”, un tool che rende nitide le immagini video e aiuta le forze dell'ordine a risolvere i casi più complessi, Replay, uno strumento con funzionalità più semplici che consente una prima analisi anche da parte di personale non specializzato, DvrConv, convertitore universale per i sistemi di videosorveglianza, e infine Authenticate, software in grado di riconoscere eventuali manipolazioni video, nato per contrastare il crescente problema della manipolazione delle immagini e dei deep fake che possono ingannare e distorcere la realtà.

Tool indispensabili per rilevare dettagli che ad occhio nudo potrebbero essere invisibili - dietro alle immagini di una videocamera di sorveglianza oppure nelle riprese di un fatto di cronaca realizzate con uno smartphone – e che se individuati possono essere fondamentali nella corretta ricostruzione dei fatti.

«L'exploit di Amped è stato reso possibile grazie alla libertà operativa che ogni dipartimento di polizia (federale o locale) dispone in fatto di unità video, non dovendosi rivolgere alle sedi centrali per effettuare le analisi e convalidarle, come spesso avviene in altri paesi», spiega Jerian.

Una modalità operativa, rapida e pragmatica, che si riflette anche nell'utilizzo di software di questo tipo e che ha permesso ad Amped di espandersi rapidamente sul mercato americano. Un approccio – quello americano - che apre un'ultima riflessione per Jerian: «L'Italia, così come il resto d'Europa dovrebbe adottare l'approccio organizzativo americano e fornire, quindi, gli strumenti giusti per facilitare l'analisi forense anche a livello locale snellendo molto le procedure burocratiche in ambito giudiziario».