Da Twitch a Tik Tok come attrarre giovani talenti

Cambiano le generazioni e cambiano anche gli strumenti per attirare i migliori talenti. A differenza del passato i giovani della Generazione Z non prendono quasi più in considerazione l’idea di comprare il giornale per leggere gli annunci di lavoro. Il modo più popolare sono i canali web in generale, ma ancor prima i social network. Secondo un report della Bank of America il 46% elegge i social come primo modo per trovare un lavoro.

La fanno da padrone le inserzioni sui social come Instagram, i contenuti di micro-influencer settoriali e la sezione Lavoro di LinkedIn. Alcune grandi aziende sia in Usa che in Italia, come ad esempio Walmart, Pirelli, Gruppo Montenegro e Subway, stanno avviando campagne di employer branding e di talent attraction presidiando delle piattaforme ancora più adatte alla Generazione Z come TikTok e Twitch. Questi strumenti però non devono essere interpretati con il fine di recruiting diretto e immediato, ma devono contribuire a una strategia a 2-3 anni in cui attrarre i giovani, che spesso sono ancora studenti, migliorando la percezione e la visibilità dell’azienda.

Quali canali quindir è giusto considerare per attrarre questi nuovi talenti?

-Twitch: un social simile a YouTube, che conta 4 milioni di utenti in Italia, in cui i ragazzi passano tantissimo tempo. Qui gli utenti hanno un’alta attenzione durante i live-streaming ed interagiscono molto. Emblematico è il caso della diretta su “lavoro e curriculum” organizzata dalla tech-company CVing insieme alla influencer Kurolily. In un’ora e mezza mille utenti connessi e quasi 150 domande da parte loro. Un livello di engagement impossibile su altri canali.

Come mai questo risultato? Perché sono andati a parlare con i giovani con il loro linguaggio e nei loro ambienti. Lì non hanno paura di esprimersi e fare tutte le domande di cui vorrebbero risposta, ma che in una normale conferenza o a scuola non farebbero mai.