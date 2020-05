Da Ubp un nuovo fondo «impact» sugli Emergenti

La visione sui mercati. «Il Covid19 ha creato un'onda d'urto sull'economia globale e i mercati emergenti non sono stati risparmiati - osserva Mathieu Nègre - Le valute si sono deprezzate durante la correzione azionaria globale e non si sono ancora riprese, in particolare in America Latina e Africa. Sul lato positivo, alcuni Paesi EM sono stati abbastanza resistenti, sia perché hanno messo insieme piani di emergenza efficienti, sia perché erano più isolati finora dalla propagazione del virus. Tutto sommato, è importante disporre di una valutazione Paese per Paese della situazione e del suo impatto sull'economia locale. Per quanto riguarda la selezione dei titoli, la situazione attuale ci ha portato ad aumentare il peso dei paesi orientati all'esportazione, in particolare in Asia, e a ridurre la nostra allocazione su alcune società con sede in Paesi che riteniamo più rischiosi a breve termine (ad esempio il Brasile). Significa anche che ci sentiamo più sicuri sul business case di alcune delle nostre società in portafoglio, in particolare quelle che utilizzano soluzioni tecnologiche nel settore sanitario. Abbiamo anche un'esposizione a un paio di aziende farmaceutiche che hanno lanciato progetti per la produzione di nuovi farmaci per combattere il virus».



Un nuovo fondo da Etica e Avanzi .Su un altro piano, tra le ultime iniziative di impact investing in Italia, va citata quella congiunta di Etica Sgr e Avanzi, che hanno promosso il fondo chiuso a|impacte per lo sviluppo di imprese ad alto valore sociale, ambientale e culturale.

Il Fondo ha raccolto risorse rilevanti presso investitori professionali, in particolare Banca Etica e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e punta a raccogliere un totale di €40 milioni nei prossimi mesi. L'Advisor è a|cube (ex Make a Cube3), incubatore leader in Italia nel social business. Sono già stati fatti i primi investimenti, per un valore di 1 milione di euro a favore della Cooperativa Casa dello Studente e di un progetto imprenditoriale volto a soddisfare esigenze di anziani e caregiver.



«Un nuovo fondo di investimento a impatto sociale è sempre una buona notizia ma in tempi incerti di Covid-19 è di più, è una prospettiva tangibile - ha dichiarato Valentina Zadra, Presidente Indipendente di Avanzi Etica Sicaf EuVECA spa -. La realtà che stiamo toccando con mano e soprattutto le ripercussioni che su di essa ha avuto il blocco delle attività economiche dà un sapore diverso a questa presentazione pubblica: alla soddisfazione di un annuncio atteso si aggiunge, infatti, la consapevolezza di poter essere un valido strumento di esistenza e crescita, più che mai necessario».



«a|impacte risponde al bisogno di investimenti nell'economia reale, nei servizi che rispondono a problemi sociali e nelle imprese, soprattutto early stage, che siano ‘segnali di futuro' per i mercati di riferimento - ha detto l'amministratore delegato Matteo Bartolomeo - Faremo circa 10 investimenti all'anno per i prossimi 5 anni».