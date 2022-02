Da Unicredit a Moncler, i migliori titoli dei broker per l'anno dell'inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La fiammata dell’inflazione, il caro energia che mette a rischio la crescita, le grandi banche centrali ormai pronte ad alzare il costo del denaro e i venti di guerra in Ucraina. Se a ciò si aggiunge il +23% registrato l’anno scorso da Piazza Affari e le ultime settimane sull’ottovolante – solo nelle ultime sedute il FTSE MIB è riuscito a riportarsi sui livelli di fine 2021 - le incognite per gli investitori non sono poche. Tuttavia non mancano neppure le opportunità, a patto di essere selettivi e di cavalcare i grandi temi del 2022, carovita e rialzo dei tassi in primis.



I top picks dell'anno: Moncler e Unicredi su tutte



E’ quanto emerge da un’indagine svolta da Il Sole 24 Ore Radiocor Plus sui “Top Picks 2022”, ovvero le migliori azioni su cui puntare, indicate delle principali sim e case di brokeraggio italiane, a partire da Mediobanca Securities, Equita, Banca Akros e Banca Imi. Le azioni in vetta alla classifica? Incrociando le indicazioni dei vari specialisti tra le big spiccano Moncler e Unicredi e, un gradino più sotto, Eni, Poste Italiane, Enel e Prysmian. Tra le più piccole, invece, ecco Mondadori, Iren e Credem. E tra i titoli più appealing quali sono quelli con i maggiori margini di apprezzamento alla luce del target price medio? Enel e Prysmian sull’Ftse Mib, con prospettive di crescita di oltre il 30%, e Mondadori e Iren sul resto del listino, rispettivamente con il 55% e il 34%. Il settore preferito dagli esperti? Sicuramente quello bancario, che potrebbe trarre giovamento da un graduale rialzo dei tassi, dai generosi ritorni sul capitale (che proteggono dall’inflazione), e da una possibile nuova tornata di M&A, che peraltro oggi ha visto tornare prepotentemente alla ribalta sul mercato l’ipotesi di un’aggregazione tra Unicredit e Banco Bpm.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib





Inflazione e tassi i due criteri chiave per leggere il 2022

Che sia perché l’equity resta “una delle migliori opzioni” di investimento contro il rischio inflazione, che sia perché i multipli delle quotate forse non si espanderanno più ma non faranno significativi dietrofront, che sia perché il Ftse Mib trattava a fine dello scorso anno a sconto rispetto ai livelli storici e agli altri mercati (nel rapporto prezzo/utili), per i principali broker italiani l’azionario resta quindi una scommessa da fare anche per il 2022, nonostante il +23% con cui Piazza Affari ha reagito nel 2021 al -5,4% del primo anno della pandemia: una scommessa però più cauta e soprattutto più selettiva sulle società anche all’interno degli stessi settori. L’inflazione è per tutti la lente con cui guardare ai mercati dei prossimi mesi. Per Banca Imi i drivers per “giocarsi” in Borsa l’ascesa dei prezzi sono crescita dei dividendi, sensibilità ai grandi fattori macro come il Pnrr e ai temi specifici di settore come il consolidamento. Per Equita i tassi di interesse in aumento avranno un impatto limitato sui multipli di mercato che sarà comunque compensato dall’incremento degli utili delle società e da un ciclo economico che manterrà i suoi ritmi di recupero. Con il quadro che si delinea il primo settore da osservare è naturalmente quello bancario su cui c’è generale ottimismo così come per l’energia. Per Mediobanca Securities, sarà il ritorno sul capitale, giudicato superiore alla media del Ftse Mib, a guidare l’appeal degli istituti di credito con due fiches che eventualmente possono fare salire la posta: l’aumento dei tassi Bce più rapido delle attese e le aggregazioni. Per Imi l’M&A potrebbe non essere finito e i multipli dei bancari restano sotto la media degli ultimi dieci anni: quindi c’è spazio di crescita. Un titolo emerge su tutti tra le big, cioè Unicredit, mentre tra gli istituti di dimensioni minori Credem raccoglie consensi in chiave 2022. Aspettative positive sull’energia e in particolare sull’oil&gas (anche se viene da +14% nel 2021) in particolare sulle attività upstream vista la ripresa degli investimenti: il mercato è sotto approvvigionato, osserva Banca Akros, facendo riferimento a scorte di petrolio e stoccaggio di gas molto inferiori al 2019. Eni e Tenaris sono quindi scelte ricorrenti tra le sim italiane.

Cautela su auto e utility, meno appeal per tech e healtcare



Per lo più neutrale la posizione sull’automotive nella convinzione che i freni dello scorso anno (costi delle materie prime, carenza di chip, logistica) resteranno lì almeno per la prima parte dell’anno e insieme ad essi la necessità di investimenti e partnership nell’elettrico: le prospettive per i titoli dei campioni di casa nostra potrebbero essere comunque favorevoli visto che il titolo Stellantis è giudicato meno caro dei concorrenti e che Pirelli ha dalla sua una riconosciuta pricing power con cui reagire all’inflazione. Se le puntate delle case di investimento italiane si riveleranno corrette, difficilmente il 2022 in Borsa vedrà protagoniste utility e assicurazioni e anche il settore delle costruzioni, nonostante i grandi incentivi nel motore, dovrà fare i conti con la salita dei costi, mentre healthcare e tecnologici sono messi in naftalina praticamente da tutti gli esperti. Per le telecomunicazioni sia sul fronte servizi, dove la competizione è estrema, sia su quello infrastrutturale (torri e reti) l’innesco potrà venire solo da operazioni di M&A, mentre il risparmio gestito mantiene buone prospettive ma i flussi di raccolta record registrati nel 2021 non saranno facilmente ripetibili.