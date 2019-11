Da Unicredit a Leonardo, le trimestrali di giovedì 7 novembre La quota di società quotate europee che ha annunciato utili oltre le attese è pari al 57% del totale. Una selezione dei più importanti risultati societari di oggi di Andrea Franceschi

(IMAGOECONOMICA)

4' di lettura

La stagione delle trimestrali delle società quotate europee prosegue all’insegna delle sorprese positive. Ad oggi - stima Lipper - circa il 57% delle società che fanno parte dell’indice Stoxx 600 ha annunciato numeri superiori alle aspettative di consensus. In genere la quota delle aziende che sorprende positivamente si attesta al 50% del totale. Anche oggi sono arrivati numeri positivi da buona parte delle aziende che hanno comunicato i risultati. Eccone una selezione.

Prima dell’apertura degli scambi ha comunicato i risultati Unicredit annunciando utili oltre le attese nel terzo trimestre oltre ai dettagli della dismissione della quota in Mediobanca. L’utile trimestrale è stato pari a 1,1 miliardi di euro contro una stima di consensus della banca dati S&P Market Intelligence che dava i profitti a quota 987 milioni di euro. La trimestrale ha dato la spinta al titolo a Piazza Affari questa mattina tra i più acquistati sul listino principale.

Tra i big finanziari è stata giornata di conti anche per Generali . La compagnia assicurativa ha chiuso i conti dei nove mesi con un risultato operativo in crescita a 3,93 miliardi (+9,1%) e un utile netto in aumento a 2,16 miliardi (+16,6%) che recepisce anche gli effetti delle dismissioni. I numeri annunciati dalla compagnia triestina sono stati accolti bene dal mercato a giudicare dai rialzi sul titolo.

Nel settore della difesa e dell’aerospazio, Leonardo chiude i conti in linea con le attese con un utile netto su 9 mesi a 465 milioni (+77%), con ricavi a 9,1 miliardi (+11%), nuovi ordini per 8,6 miliardi (portafoglio a 35,6 miliardi). «I risultati dei primi nove mesi del 2019» di Leonardo «rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso: la performance dei principali business è in linea con le attese», commenta l'A.d. Alessandro Profumo.

«Confermiamo la Guidance 2019 e continuiamo ad essere focalizzati sull'esecuzione del piano industriale volto alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder».

«Tutto ciò - aggiunge l’A.d. di Leonardo - è il frutto dei benefici della strategia commerciale e della crescita della top-line, del miglioramento della redditività, degli investimenti per la costruzione di un futuro sostenibile, accompagnati da una strategia finanziaria disciplinata». Leonardo US Holding ha annunciato offerte pubbliche di acquisto sull'intero ammontare delle proprie obbligazioni «7.375% Guaranteed Notes due 2039» in circolazione e delle proprie obbligazioni «6.250% Guaranteed Notes due 2040» in circolazione garantite da Leonardo spa. In linea con il Piano Industriale, incentrato anche sul perseguimento di una strategia finanziaria disciplinata, le Offerte hanno il fine di ridurre ulteriormente la spesa per interessi dovuta fino alla scadenza delle Obbligazioni 2039 e 2040. Il valore attuale netto della transazione sarà significativamente positivo.

Nel resto d’Europa si segnalano i conti di Lufthansa. La compagnia aerea tedesca, in lizza per partecipare al salvataggio di Alitalia, ha archiviato in trimestre con profitti operativi per 1,3 miliardi facendo meglio delle aspettative di consensus (1,2 miliardi di euro). L’azienda ha comunicato di voler procedere al taglio dei costi con riferimento alle controllate Austrian Airlines, Brussels Airlines e Lufthansa Cargo. il titolo viaggia in netto rialzo alla Borsa di Francoforte.