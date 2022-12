Da Urban Fitness arriva l’allenamento bioelettrico con la tuta hi-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nuova tecnologia digitale cambia anche il mondo del fitness, come nel caso di Urban Fitness - società italiana di fast training fondata nel 2014 con 60 centri a gestione diretta e franchising e oltre 9mila iscritti - che ha firmato un accordo, in esclusiva per l'Italia, con la società tedesca Symbiont per un innovativo sistema di bio-electrical fitness grazie a una speciale tuta di allenamento, la Symbiont Tech Suit, che misura e registra, in tempo reale, i dati fisiologici e i principali parametri del corpo durante l'attività motoria, ottenendo un sistema di allenamento Ems (con elettrostimolazione muscolare) personalizzato più intenso, e quindi più breve, di uno tradizionale.

Nelle fitness boutique dell’azienda - che prevede di chiudere il 2022 con oltre 10milioni di euro di ricavi in crescita del 20% - i clienti svolgono sessioni di allenamento one-to-one con personal trainer che vengono sottoposti a un periodo di formazione nella Urban Fitness Academy. Il metodo Ems di Urban Fitness è certificato, nell’efficacia e nella sicurezza, da una ricerca svolta in collaborazione con l'Università di Tor Vergata di Roma.

Il nuovo sistema - che si aggiunge agli strumenti già utilizzati nei centri Urban Fitness, come la Vacutherm, il D-wall e l'Akuis - è stato sviluppato da Roger Pierenkemper, fondatore di Symbiont e ceo of Schwa-Medico group: «Questa tecnologia - spiega - è già stata adottata in Europa da circa 500 centri e 65mila clienti. Il nostro obiettivo è arrivare a oltre 500mila utilizzatori entro i prossimi quattro anni».

Federico Servadio, ceo e co-fondatore di Urban Fitness, aggiunge: «Oltre al carattere di personalizzazione che contraddistingue questa tecnologia, l'esperienza del cliente che si allenerà nei centri Urban Fitness con la Symbiont Tech Suit migliorerà esponenzialmente. Ogni cliente avrà la sua tuta personale Symbiont; si tratta di un sistema wireless che, quinbdi, garantirà maggiore comfort e permetterà di eseguire programmi di allenamento molto più dinamici».

Per gli imprenditori del fitness e personal trainer interessati ad aprire una propria attività l’azienda ha sviluppato due formule di franchising, chiavi in mano, con assistenza completa di tutti gli aspetti strutturali e tecnici oltre che del supporto strategico, di marketing e di consulenza fiscale. Inoltre «inserendo l'innovazione Symbiont, i partner di UrbanFitness potranno godere degli sgravi fiscali previsti dalla legge relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali del piano nazionale transizione 4.0» sottolinea Servadio.