Da Valentino a Miu Miu, Parigi trema ma reagisce L’escalation del virus, l’insorgere di paure ataviche: la tornata della moda parigina è stata apocalittica. Nel senso letterale del termine di Angelo Flaccavento

3' di lettura

Pioggia costante, l’escalation del virus, l’insorgere di paure ataviche e l’incontrollabile paura dell’altro: la tornata della moda parigina è stata apocalittica. Non per esagerazione, ma nel senso letterale del termine. È stata apocalittica anche la moda vista in passerella: una colata di nero, ma anche il ritorno del piacere di giocare con i vestiti. Per consolazione, compensazione o semplice reazione: i tempi grami chiamano a gran voce energia e vitalità. L’apocalisse, dopo tutto, è un invito a darsi diverso, non la scusa per rintanarsi chissà dove.

Demna Gvasalia, da Balenciaga, unisce la maestria del dressmaker a una capacità di affabulazione da cineasta. Ci sono i vestiti, infatti, e c’è la macchina scenica, compenetrati in un meccanismo dalla precisione assassina. Lo show è sensazionale, con gli spalti che affondano nella marea nera della passerella e il soffitto che è un enorme schermo sul quale si scatenano fulmini, fiamme e nuvole da fine del mondo: un contesto terrorizzante che avvolge gli abiti e li esalta. Si parte con il nero – il colore di Balenciaga per eccellenza, ecclesiastico e pomposo – si chiude in un luccicare d’argento, e in mezzo c’è un gran costruire volumi scultorei, un allargare spalle e ridisegnare corpi con una precisione assoluta e non nostalgica.

Pierpaolo Piccioli si concentra sugli abiti – e sulle persone – e vira in una nuova direzione, immaginando un Valentino grafico, teso, femminile con una grazia secca che può anche essere maschile, o viceversa, fluido nel rifiuto di ogni categoria prestabilita. Portando il discorso sull’inclusività dai manifesti programmatici – facili, ma improduttivi – alla materialità del fare i vestiti, Piccioli lavora intorno all’idea di uniforme, del vestito funzionale che non attira l’attenzione ma si fonde sulla persona, e veste di nero - energico, invece che funereo - le persone che gli piacciono. Uomini, donne; bellezze classiche e non convenzionali; giovani e non. L’esperimento riesce: ciascuno è se stesso, anche se tutti indossano suppergiù gli stessi cappotti, le stesse bluse trasparenti, le stesse scarpe pesanti. Le leziosaggini del passato evaporano, ma non la gentilezza che è segno di Piccioli, autore ammirevole perché capace di mettersi in discussione.

Da Chanel, Virginie Viard continua a lavorare su un codice diretto e immediato. Ci sono i vestiti, facili da capire e facili da indossare – una marea di bottoni a pressione, per madame che si agghindano di tutta fretta – un po’ meno gli accessori, ma manca il frisson vero della moda.

Le donne di Sarah Burton per Alexander McQueen hanno i piedi ben piantati per terra, ma sono pronte a librarsi. Alternano giacche e pantaloni sartoriali di fattura sopraffina ad abiti vaporosi che sono pura poesia, portati però con gli stivali da maitresse. Eppure, nonostante tutto, volano basso.