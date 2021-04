Da Van Gogh a Mondrian, Rousseau a Klimt: il MoMa di New York dà nuova vita ai suoi capolavori

2' di lettura

Fin dai suoi esordi negli anni 80, uno degli aspetti che ha contribuito a far diventare un fenomeno di costume globale Swatch è stata la sua connessione con il mondo dell'arte. Talmente stretta che gli orologi stessi di Swatch sono diventati opere esposte in musei importanti. Come il MoMA (The Museum of Modern Art) di New York, il tempio dell'arte moderna e contemporanea, la cui Collezione Permanente del Design ha in catalogo tre modelli realizzati dalla casa orologiera tra il 1983 e il 1998. Era solo questione di tempo prima che le due realtà tornassero a incrociare lo stesso percorso. Ecco quindi nascere la collezione Swatch X MoMA, sei segnatempo (tre Gent e tre New Gent) realizzati insieme al MoMA che riproducono, a seconda della versione, su cassa, quadrante e cinturino, parti di altrettante opere famose esposte nel museo newyorkese: la The Starry Night (1889) di Vincent van Gogh, la The Dream (1910) di Henry Rousseau, la Composition in Oval with Color Planes 1 (1914) di Piet Mondrian, la Hope, II (1907-1908) di Gustav Klimt e le The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita (1966) e New York (1968), entrambe di Tadanori Yokoo. «Questa collaborazione segue il progetto Swatch & Museum, iniziato nel 2018 con il Rijksmuseum di Amsterdam, la Collezione Thyssen di Madrid e il Musée du Louvre di Parigi, con l'idea di portare lo spirito e lo sguardo di Swatch nel mondo dei capolavori dell'arte e sviluppare un dialogo creativo con le istituzioni artistiche», spiega Carlo Giordanetti, ceo dello Swatch Art Peace Hotel.

Carlo Giordanetti, ceo dello Swatch Art Peace Hotel.

E dopo Amsterdam, Madrid e Parigi, ecco New York. «Abbiamo cominciato a dialogare con il MoMA nell'autunno del 2019 trovando in questo progetto articolato un'ideale continuazione alla nostra presenza nella Collezione Permanente del Design e al modello MoMA Swatch già venduto nel loro Design Store». Sulla selezione delle opere scelte per questa special edition, racconta Giordanetti: «La ricerca si è focalizzata su capolavori rappresentativi della Collezione Permanente del Museo. Inoltre abbiamo cercato di portare uno sguardo sull'arte contemporanea con i lavori di Tadanori Yokoo, artista che già nel 1987/88 aveva lavorato con noi creando il RORRIM 5, un modello in edizione limitata per celebrare i cinque anni di Swatch. Poi, con tre opere di Bestriz Milhazes presenti nel Museo, potremo creare un'esperienza unica grazie al programma Swatch X You». Infatti, collegandosi alla piattaforma dedicata sul sito Swatch.com oppure recandosi in uno dei negozi che offre questo servizio, si potrà personalizzare il proprio modello scegliendo anche tra le creazioni di Milhazes.

La Notte Stellata (1889) di Vincent van Gogh, La Speranza II (1907-1908) di Gustav Klimt, Il Sogno (1910) di Henri Rousseau.

Ogni modello costa a partire da 75 euro e, se acquistati tutti insieme in una collector's edition (in edizione limitata a 221 pezzi), gli orologi sono consegnati in uno special packaging (650 euro) che ricorda la caratteristica Blade Stair all'interno del Museo. «Il MoMA non è solo un'istituzione, ma anche una destinazione. I recenti lavori d'ampliamento lo hanno reso ancora più centrale nel mondo dell'architettura contemporanea. È stato il MoMA stesso a proporci delle immagini che rappresentano questo suo ruolo: la Blade Star, che unisce al valore d'immagine un forte impatto grafico, ci è sembrata la più significativa», conclude Giordanetti.