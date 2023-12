Da Velden a Klagenfurt per la magia dell’Avvento sul Wörthersee

Per gli appassionati del genere, la Carinzia è decisamente la destinazione giusta per farsi trascinare nell’atmosfera dei mercatini di Natale, ognuno diverso d’altro e con in comune il fascino dei concerti dedicati all’Avvento, i prodotti dell’artigianato locale e dell’Alpe-Adria e le tipiche usanze delle feste. Fra gli appuntamenti più curiosi e suggestivi da segnarsi in agenda ci sono il “Katschberger Adventweg”, il cammino invernale attraverso il fiabesco paesaggio alpino del Katschberg, a 1750 metri d’altitudine, e una tappa alle casette con i bracieri accesi radunate ai piedi della torre panoramica in legno Pyramidenkogel, alta 100 metri, da cui si gode una vista indimenticabile sul paesaggio invernale del Wörthersee e dei laghi carinziani. L’Avvento si festeggia anche a Villach, “la città della luce”, con il campanile della chiesa parrocchiale che risplende lontano come una gigantesca candela, e con il Winter Wunder Wald, il bosco del Parkhotel, addobbato con figure luminose. Una novità per il Natale 2023 è il sentiero delle luci sul vicino Millstätter See, dove è possibile gustare lo spettacolo delle installazioni artistiche illuminate prenotando una gita in barca. Nelle acque del Wörthersee si specchiano invece le 80mila piccole lampadine che formano la corona luminosa dell’Avvento di Velden, la “città degli angeli”, meta prediletta per le vacanze estive (tanto da essere riconosciuta come la patria della Dolce Vita austriaca) e destinazione fra le più gettonate e ambite anche per le feste di Natale. Dal molo della cittadina si possono prendere i battelli di linea che navigano sul lago durante tutti i weekend dell’Avvento per raggiungere via acqua i vari mercatini di Natale allestiti lungo le sponde, come quello di Pörtschach o quello, imperdibile secondo molti, della Neuer Platz di Klagenfurt, il cuore pulsante del centro storico rinascimentale del capoluogo della Carinzia, che in questo periodo si accende con le luci colorate delle bancarelle, il fumo profumato che si leva dalle pentole di vin brulé e dagli incensieri e con i cori e le musiche del Carinthia Brass Quintett.

