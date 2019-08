Da venerdì 9 agosto “Chi l'ha detto”: un anno di governo in 266 dichiarazioni da indovinare

“Ci siamo detti chiaramente che se si va avanti si va avanti sugli obiettivi che ci siamo dati, per combattere e non per vivacchiare o tirare a campare”: chi ha pronunciato questa frase? Di Maio o Salvini?

Il volume “Chi l'ha detto”, in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a partire da venerdì 9 agosto, mette alla prova i lettori nell'attribuzione della paternità di 266 dichiarazioni, su vari temi, fatte dai due rappresentanti del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Un gioco estivo in forma di indovinello, di quelli da fare tra amici sotto l'ombrellone: non sempre sarà facile distinguere chi sia l'autore dell'affermazione pubblicata perché, nonostante tutti gli scontri e le dispute al calor bianco all'interno della nuova maggioranza giallo-verde, a volte il linguaggio dei due leader finisce per assomigliarsi. Un modo per ripercorrere anche ciò che è accaduto in un anno di governo e per testare la propria capacità di conoscere le vicende della politica. Può sembrare facile, ma non lo è. Anche perché i primi a giocare con le parole sono proprio Salvini e Di Maio.

“Chi l'ha detto” sarà in edicola con Il Sole 24 Ore a € 3,90 oltre al prezzo del quotidiano.