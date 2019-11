Da Venezia al sud Italia, così le aziende criminali muovono denaro sporco Secondo un'indagine dell'Università di Padova il capoluogo lagunare guida la classifica delle imprese ad alta infiltrazione mafiosa: si tratta di realtà mediamente grandi con debiti alti ma buone performance di Barbara Ganz

Il film Faccia d'angelo narra l'ascesa e la distruzione del Toso, boss della mala del Brenta liberamente ispirato alla figura di Felice Maniero (Elio Germano, foto).

4' di lettura

Imprese mediamente grandi, con un indebitamento elevato e performance superiori: sono le caratteristiche delle società criminali, indagate da un gruppo di economisti d’azienda dell’università di Padova (Antonio Parbonetti, Michele Fabrizi e Francesco Ambrosini).

Un metodo finora unico in Italia, con il quale gli studi economici si mettono al servizio della legalità, per capire quali sono gli effetti del radicamento della criminalità. Sotto esame sono finite 160 operazioni di Polizia giudiziaria ormai concluse, che hanno portato a identificare quasi 2mila aziende collegate a condannati per reati di stampo mafioso (calcolando a sud sostanzialmente solo la Calabria), di cui 1.229 situate al Centro Nord.

Il primo settore per presenza di infiltrazioni mafiose risulta essere l’edilizia (26,5% del totale), seguita dal commercio (17,3%), dalle attività immobiliari (11,1) e professionali (8,6%) e dall’agricoltura (5,7%); seguono la ristorazione e la logistica.

Le dimensioni non sono piccole, ma l’indebitamento è elevato anche se l’Ebitda (cioè il margine operativo lordo, un indicatore della valutazione redditività aziendale) indica buone performance.

Che cosa accade quando un’azienda sana opera avendo, fra le concorrenti, una azienda connessa alla mafia? «L’effetto della presenza di una economia criminale è misurabile nel momento in cui il legame viene reciso - spiega Parbonetti - Questo permette, nel giro di un anno, alle aziende non criminali di migliorare la propria performance dal +10 fino al +20%. Aumenta anche il costo del lavoro e si riduce sensibilmente il costo delle materie prime; in altri termini, si liberano risorse per fare investimenti e nuove assunzioni. Le aziende liberate da una concorrenza sleale pagano anche più tasse rispetto a prima». Non solo: «Altre ricerche indicano come la presenza della criminalità organizzata riduca la qualità della classe politica: quello che accade è che si danneggia la democrazia senza alcun beneficio economico, anzi».