Da Venezia a Trieste, i porti del Nordest sempre più internazionali

Grandi manovre per i porti del Nordest, sempre più proiettati verso l’internazionalizzazione. L’inchiesta del Rapporto Nordest in edicola il 6 settembre fa il punto su Trieste, che punta a sviluppare piattaforme logistico industriali in Cina, per favorire l'import di prodotti italiani nel Paese, mentre è recente l’accordo raggiunto con il governo ungherese per le aree portuali dell’ex raffineria Aquila (il contratto è stato firmato il 5 luglio scorso). Dal canto suo Venezia ha una strategia ad ampio raggio, che guarda a tutti i Paesi lungo la rotta della nuova via della seta: fra gli obiettivio c'è anche una collaborazione con i grandi porti europei in tema di sostenibilità delle crociere.

Questi sono anche i giorni della fiera dell’Oro di Vicenza, l’appuntamento nel quale si fa il punto su tendenze, novità e ordini per le prossime festività natalizie: un settore in salute e che crea molte opportunità di lavoro per i giovani, a partire dalla formazione professionale fino all’ITS che vede la collaborazione di grandi brand del gioiello. Fra gli eventi in calendario, questa volta in fiera a Longarone, c'è anche la manifestazione che – a quasi un anno dallo sconvolgimento portato dalla tempesta Vaia – fa il punto sul settore forestale fra aspetti economici, ambientali e anche culturali. Saranno presenti esperti nazionali e internazionali nell'ottica di un rilancio della montagna.

Ancora, il Rapporto racconta i 90 anni di una azienda trentina dell’alimentare: si tratta di Bauer, capace di evolversi senza mai abbandonare i principi che la accompagnano da sempre, come la rinuncia agli additivi chimici: così il dado di cucina fa pace con i consumatori più attenti alla salute, con una serie di certificazioni che vanno dal Bio al Vegan fino alla patente Halal.

Altre imprese, come Fraccaro e Borsari, si stanno già attrezzando per portare il panettone italiano nel mondo, scalando quote di export: e occhio anche al brindisi, che a Nordest vede vigne sempre più tecnologiche e 4.0, dove al fattore umano si affiancano droni e robot.