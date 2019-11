Da Vicenza a Riyad: Considi fa scuola di industria 4.0

«Infine - ha concluso Perillo - si arriverà, poi, alla creazione di una Academy Kacst che fungerà da ente certificatore in ottica lean e digital transformation direttamente sul territorio saudita, dove verranno formati a loro volta responsabili e dipendenti di altre aziende locali. La partnership ha il fine ultimo di creare un network di company saudite certificate, che condividano esperienza, know-how e benchmarking con le best practices europee. Infine, tra i 5 capability center in corso di realizzazione, stiamo collaborando alla creazione di quello dedicato a lavorazioni meccaniche e 3D printing».

«Nella sua attività di consulenza alle aziende, Considi - ha sottolineato Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi - sta cercando di promuovere un approccio originale all’Industry 4.0, che consiste nel porre al centro di questi processi il coinvolgimento delle persone, la loro creatività e la formazione di nuove competenze. Con le imprese del Made in Italy stiamo percorrendo con successo questo cammino e il riconoscimento che ci arriva dalla partnership con il King Abdulaziz City for Science and Technology è, per noi, motivo di orgoglio e conferma che la via italiana all’Industria 4.0 può essere valida ed esportata anche fuori dai nostri confini».

Su questa forma di made in Italy preme, però, la concorrenza estera: statunitensi, svizzeri e tedeschi.

Circa un mese fa, il presidente russo Vladimir Putin, in visita a Riyad, ha rivendicato che il Fondo diretto d’investimento russo e quello saudita (Pif) hanno a disposizione un plafond da 10 miliardi di dollari, per investimenti comuni.

L’intraprendenza degli Emirati

La scorsa settimana, gli Emirati arabi uniti sono diventati il primo paese al mondo a nominare un ambasciatore per la 4° rivoluzione industriale. L’ambasciatore avrà il compito non solo di garantire il successo del programma Industry 4.0 del governo, ma anche di facilitare una maggiore collaborazione tra i settori pubblico e privato, un’alleanza che sarà fondamentale per gestire con successo la complessità e la natura onnicomprensiva della tecnologia modificare.