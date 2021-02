Da Vienna Traviata con Pretty Yende nel ruolo di Violetta Dal ricco catalogo di podcast che ci offre Radio3 Rai segnaliamo le Lezioni di musica di Angelo Curtolo

Visto che dobbiamo ancora attendere per ascoltare la musica dal vivo, andiamo a guardare anche nel ricco catalogo di podcast che ci offre Radio3 Rai. Le Lezioni di musica, iniziate già nel 2013, sono un modo molto piacevole per comprendere i lavori di numerosi compositori, accompagnati per mano da musicisti che – questo è speciale – commentano le musiche anche durante la stessa esecuzione.Questa settimana possiamo inoltre sempre ascoltarci live il Requiem Tedesco di Brahms con l'Orchestra e Coro di S. Cecilia; così come due opere da Vienna.





Rai

Sul sito di Radio3 sono affascinanti le Lezioni di musica. Musicologi e musicisti italiani tra i più affermati e riconosciuti, insieme alle voci più note di alcuni conduttori di Radio3, ci accompagnano nella comprensione di grandi compositori, sempre seguendo un filo rosso estetico, in cicli di 5-6 puntate. Oltre ai commenti, espressi ache durante l'ascolto dei pezzi, vengono presentati esempi spesso eseguiti dal vivo al pianoforte. E' disponibile un archivio che inizia dal 2013.

Roma

Il 5 alle 20.30 live streaming dal Parco della Musica con l'Orchestra e Coro di S. Cecilia e il loro direttore Antonio Pappano, nel Requiem di Johannes Brahms. E' un Requiem “al contrario”, non liturgico come quelli di Mozart e Verdi, perché destinato all'esecuzione concertistica. Il testo, che lo stesso Brahms trasse liberamente dalla Bibbia nella versione di Martin Lutero, è da intendersi come messaggio consolatorio rivolto all'umanità quale prefigurazione di quella pace e di quel dolce conforto rappresentato dal definitivo distacco dalla vita terrena.

Vienna

Il 28 alle 19 Nozze di Figaro, di Mozart, per 24 ore in streaming (senza pubblico) dalla Staatsoper. E' stata filmata il 4 febbraio scorso. La regìa è quella ‘storica' di Jean-Pierre Ponnelle, fra i grandi registi d'opera degli scorsi decenni, che qui ha curato anche scene e costumi. E' un alto esempio di messinscena ‘tradizionale' (se così possiamo esprimerci), con grande intelligenza del testo.Sempre dalla Staatsoper il 7 alle 18.00 live streaming di Traviata, di Verdi, con un tenore come Juan Diego Flórez; Violetta è la sudafricana Pretty Yende. Regìa di Simon Stone (di cui ricordiamo recentemente una bella Medea di Cherubini al Festival di Salisburgo), dove Violetta, una migrante, è diventata una It-Girl, una influencer. Per 24 ore sul sito.