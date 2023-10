Da Vodafone la rete 5G per il monitoraggio degli impianti Snam

Per quanto riguarda Snam, spiega Giorgio Veronesi, «si tratta di una società che ha sviluppato nel tempo infrastrutture di telecomunicazione. Il nostro core business è la distribuzione ad alta e media pressione del gas e per gestire questa attività che conta 13mila km di rete primaria e 30mila km di rete regionale abbiamo bisogno di tecnologie di telecomunicazione». Si è iniziato con le onde radio, per passare poi alla fibra ottica. «Che rimane – spiega ancora Veronesi – la principale modalità di comunicazione. Ma presenta delle problematiche che il 5G potrebbe superare. Ad esempio i movimenti del terreno che possono anche rappresentare delle criticità all’interno dell’infrastruttura. Del resto parliamo di impianti che coprono anche un’area di 30 chilometri quadrati».

Ecco che entra in gioco il 5G con i suoi benefici. Del resto si parla di una rete, aggiunge Magnino, «ad alta capacità, che permette il trasporto di una gran mole di dati, che sono in continua crescita».

La rete, come detto, è ibrida. È infatti caratterizzata da una configurazione per cui una Sim Mpn Vodafone abilitata all’utilizzo di servizi dati privati e pubblici (telefonia e dati) in uno dei 23 siti coperti dall’infrastruttura di rete 5G funzionerà anche in presenza di copertura della sola rete mobile pubblica Vodafone e dunque in assenza di copertura di Mpn privata. Questa funzionalità permetterà a Snam di usufruire di un servizio esteso all’intera copertura Vodafone su territorio nazionale con il massimo grado di flessibilità per le proprie utenze e applicazioni.

Al momento è stata coperto con la rete 5G di Vodafone l’impianto di Fiume Treste in Abruzzo. Per gli altri si punta a chiudere entro 18 mesi. «Siamo entusiasti – chiosa Magnino – di annunciare la prima rete privata 5G ibrida nel settore energetico nazionale che si configura anche come una delle più estese Mpn di Vodafone in tutta Europa, con la sua copertura dedicata nei 23 impianti di Snam sul territorio. Questo progetto ci permette di dare il nostro contributo concreto all’accelerazione della transizione energetica in Italia».

