Da «West Side Story» al nuovo «Matrix», guida ai film delle feste

Le feste natalizie, si sa, sono da sempre uno dei periodi d'oro del botteghino. In un momento particolarmente difficile per i cinema, la speranza è che il pubblico torni ad affollare le sale in cerca di evasione e riparo dal freddo. In ogni caso ecco cosa vi consigliamo per le vostre feste e vacanze al cinema.



Il nome di Steven Spielberg è una garanzia e i musical da qualche tempo sono tornati davvero di moda: non si può così perdere l'occasione di assistere allo spettacolo di «West Side Story», remake del classico del 1961 di Robert Wise e Jerome Robbins, tratto dall'omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents. Spielberg riprende un cult del passato per parlare del presente e fa ancora una volta centro.

Erano diversi anni che Zhang Yimou (regista di «Lanterne rosse») non firmava un film tanto importante. «One Second» è un grande omaggio al cinema e un inno alla libertà in un momento in cui c'è davvero un grande bisogno di pellicole come queste. Tra i lungometraggi cinesi più intensi degli ultimi tempi, un film perfetto per gli appassionati del cinema dell'Estremo Oriente.

Chi è invece in cerca di un puro divertimento non può lasciarsi scappare uno dei film Marvel più eccitanti di sempre. Il nuovo «Spider-Man» è una gioia per gli occhi e un titolo talmente ricco di personaggi e colpi di scena da meritare anche una seconda visione.

Arriva sempre dall'universo del fumetto, ma in questo caso italiano, il «Diabolik» firmato dai Manetti Bros, uno dei film di casa nostra più attesi dell'anno. Con Luca Marinelli e Miriam Leone, rispettivamente nei panni del protagonista e di Eva Kant, un prodotto divertente e anticonvenzionale, pensato per chi è in cerca di un film italiano diverso dai soliti proposti dalle nostre produzioni.