Da Winelivery a Pinsami, la top ten del food italiano che cresce di più (ma meno di altri settori)

In Italia il business corre veloce. Ma meno nel food&beverage. Con 235 imprese, siamo il Paese con il maggior numero di new entry nella classifica delle prime mille aziende europee con il maggior tasso di crescita nel periodo 2017-2020 stilata dal Financial Times in collaborazione con l'istituto di ricerca Statista. Ma se guardiamo al comparto alimentare ci fermiamo a una decina, la metà di quelle presenti nella classifica 2020.

1) Winelivery

La posizione migliore – la nona – se l'è conquista Winelivery, grazie a un tasso di crescita del 6480% e a un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 303%. Fondata nel 2015, questa start up di ecommerce specializzata in vini e alcolici che consegna in mezz'ora e alla temperatura perfetta per il servizio è passato dai 111mila euro di fatturato 2017 ai 7,3 milioni di euro del 2020.



2) Everli

Di delivery si occupa anche la seconda azienda italiana in classifica (68esimo posto): è Everli, il principale marketplace europeo per la spesa online con circa 3 milioni di ordini consegnati, che è cresciuta a un tasso del 1637% e con un Cagr del 159%, arrivando a sfiorare i 110 milioni di euro

3) Pinsami

Per trovare un'azienda di produzione bisogna arrivare al 137esimo posto, guadagnato da Pinsami, grazie a una crescita del 975% e un Cagr del 120%: risultati considerevoli se si considera che il tasso minimo medio di crescita per entrare nella classifica era del 36,5%. «Pinsami è nata proprio nel 2017 e da subito si è imposta con le sue basi pinsa, facendo leva sulla qualità degli ingredienti, sulla velocità di risposta e sull'adattabilità a un mercato in evoluzione e in gran fermento», commenta Fabio Grillo ceo dell'azienda emiliana, che ha chiuso il 2021 raddoppiando il fatturato dell'anno precedente (10 milioni di euro) e che prevede di crescere di un altro 40% quest'anno anche grazie un piano di investimenti, che prevede anche l'apertura di nuovo stabilimento di 10 mila metri quadrati a Reggio Emilia.

4) Serre

E dopo la pinsa, il vino, con il 212esimo posto di Serre, azienda vitivinicola trevigiana della famiglia Pederiva, con 65 anni di storia alle spalle, cresciuta in quattro anni del 695% arrivando a superare i 9 milioni di euro di ricavi. Una cifra destinata a crescere anche grazie al nuovo stabilimento e polo logistico, inaugurato a fine 2021, che permetterà all’azienda di aumentare di circa il 25% il numero delle bottiglie prodotte.