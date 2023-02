La Dacia Spring con 48.535 unità (+ 76%) è la settima elettrica più venduta in Europa nel 2022. Si tratta di una citycar in stile crossover. Davanti sono in evidenza il grande paraurti e i fari a led affilati, mentre nella mascherina c'è lo sportellino di ricarica, apribile tirando una levetta sotto il volante. Il lunotto piccolo e gli ampi montanti posteriori del tetto non favoriscono la visibilità. Omologata per quattro persone, la Dacia Spring è spaziosa. Si sta comodi anche dietro: solo chi supera i 185 cm di altezza sfiora il soffitto con la testa. Il prezzo abbordabile non si traduce in finiture. Il bagagliaio, infine, ha una capienza di 270 litri: una discreta capacità dati anche gli ingombri contenuti della carrozzeria.

