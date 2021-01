Dacia Bigster Concept, arriva il suv elettrificato Dacia ha svelato un nuovo suv e ha annunciato la creazione della business unit Dacia-Lada di Simonluca Pini

Dacia ha svelato un nuovo suv e ha annunciato la creazione della business unit Dacia-Lada

2' di lettura

Dacia Bigster Concept. È questo il nome del nuovo suv svelato da Dacia in occasione della presentazione del piano strategico Renaulution presentato dal Gruppo Renault. Lungo 4.60 metri e caratterizzato da linee decise, la novità Dacia entrerà nel segmento C-Suv con un prezzo decisamente competitivo. Caratterizzata da particolari come l'utilizzo sistematico di plastica riciclata grezza per le modanature di protezione esterne, la nuova Bigster sarà abbinata anche a motorizzazioni elettrificate. La novità più attesa arriva però con la nascita della nuova business unit Dacia-Lada, creata per sfruttare al massimo la piattaforma modulare CMF-B, rafforzare la efficacia ed incrementare ulteriormente la qualità, la competitività e l'attrattiva dei prodotti.

Dacia Lada, nuova realtà del Gruppo Renault

Nota per la semplicità del suo modello di distribuzione, Dacia è presente in 44 Paesi, con oltre 7 milioni di veicoli venduti e successi commerciali come la Duster o la Sandero. Cosa cambierà nei prossimi 5 anni? Si avrà un approccio design to cost sobrio e rigoroso nello sviluppo dei prodotti; la nascita Business Unit Dacia-Lada dedicata, sostenuta da un gruppo automobilistico mondiale, soprattutto a livello di tecnologie, per incrementare il potenziale in termini di sinergie e carry-over. Utilizzo da parte di Dacia e Lada della piattaforma Cmf-B dell'Alleanza, estremamente flessibile, che consentirà di passare da 4 piattaforme a 1 sola e da 18 tipi di carrozzeria a 11. I veicoli basati su questa piattaforma potranno essere dotati di motori ad energia alternativa o ibridi, garantendo così la conformità con l'evoluzione delle normative. La gamma Dacia diventerà ancor più competitiva, ampliata e modernizzata con il lancio nel 2021 delle Nuove Sandero e Logan, ma anche di Spring, city car 100% elettrica e infine di 3 nuovi modelli entro il 2025.

Loading...