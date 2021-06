Dacia, cambia il logo del marchio romeno

2' di lettura

Dacia apre un nuovo capitolo della sua storia, come aveva annunciato all’inizio dell’anno con la presentazione del suo piano strategico.

Un nuovo capitolo che oggi si manifesta con l'evoluzione dell’immagine del brand, totalmente rivista: logo, emblema e tinte, tutto nuovo, ma senza rinnegare le sue origini.



Come cambia la parte grafica

Il rinnovamento di Dacia parte dalla veste grafica, composta dal nuovo logo e dall'inedito emblema, simboli di una marca più assertiva. Entrambi gli elementi sono stati rivisitati dal design team interno, con la volontà di esprimere l'essenzialità del brand, valore fondamentale di Dacia fin dalle origini. Tutto il mondo grafico è volutamente minimalista e autentico, per ricordare che Dacia è una marca che si concentra sull'essenziale. I vari elementi che lo compongono conferiscono coerenza al tutto, permettendo, al tempo stesso, la creazione di contenuti digitali arricchiti. In linea con lo spirito generale del marchio romeno, questo sistema grafico è, al contempo, robusto e flessibile. Ad esempio, il ruolo della freccia generata dalla D del logo è quello di indurci a guardare l’essenziale ed infondere movimento in una marca decisamente rivolta al futuro.

Dacia cambia colore

Cambia inoltre la palette colori, che sfumano sul verde kaki ricordando la prossimità della natura. La gamma è completata da tinte secondarie: più di terra (kaki scuro, terracotta e sabbia) mentre altre due (un arancione e un verde brillante) completano la gamma e conferiscono un tocco più tecnico. Lo spirito della marca si incarna anche nel nuovo approccio iconografico, che trasmette il bisogno di libertà, di rigenerarsi e di tornare all'essenziale. A partire da giugno la nuova identità Dacia si diffonderà tramite i vari canali di comunicazione: sito, pubblicità, brochure. Per quanto riguarda i veicoli adotteranno il nuovo logo ed emblema dal secondo semestre 2022.