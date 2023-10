Dacia, la crescita continua. Superata la quota degli 8 milioni di unità vendute

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dacia, il brand rumeno del gruppo Renault nei primi nove mesi del 2023 ha immatricolato 493.511 unità fra vetture e veicoli commerciali, con un incremento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare nel terzo di trimestre, Dacia ha fatto registrare vendite pari a 148.124 unità con dei volumi che sono risultati in crescita del 2,4% rispetto allo stesso periodo 2022. Si tratta del migliore risultato dell’anno in termini di quota di mercato.

Superata la soglia degli 8 milioni di unità vendute

Sempre nel 2023, Dacia ha superato la storica soglia delle 8 milioni di unità vendute. Inoltre l’allestimento Extreme che è stato presentato all’inizio dell’anno, ha ottenuto un grande successo, dal momento che ha rappresentato un terzo di tutti degli ordini. Infine l’offerta Up&Goche che risponde alle richieste di acquistare un’auto con un elevato equipaggiamento (UP) e in tempi di consegna veloci (GO) ha già raggiunto una quota di 100.000 ordini.

Tutti i modelli di Dacia aumentano le vendite

La Sandero nei primi 9 mesi ha totalizzano 199.516 esemplari, in aumento del 18,3% rispetto al 2022 e si riconferma primo veicolo venduto a privati in Europa dal 2017. Con 154.460 unità, la Duster è in crescita del 4,1% sul 2022 riconfermandosi sul podio dei suv a privati. Con 70.932 vendite, Jogger registra una crescita del 76,1%. Infine con 44.262 unità la Spring è in crescita del 40,6% e si riconferma sul podio delle vettire elettriche più vendute a privati in Europa.

Una quota stabile in un mercato in contrazione

Le vendite in crescita di tutti i quattro modelli di vetture a listino di Dacia hanno consentito al brand rumeno di Renault di assicurarsi una quota di mercato che è risultata di fatto stabile in Europa nonostante la contrazione delle vendite ai privati che sono diminuite dal 44% al 40%. La Dacia, in un contesto tutt’altro che stabile si è riconfermata al secondo posto nel Vecchio Continente con la quota dell’8,4% in aumento di 0,8 punti rispetto al risultato del 2022.

L’andamento nei quattro grandi mercati europei

Nei quattro mercati più importanti in Europa per Dacia, nell’ordine Francia, Italia, Germania e Romania, il brand rumeno è cresciuto nei primi nove mesi del 2023 del 19,6%, più di quanto fatto dal mercato che è fermo a quota 16,9%. La quota di Dacia sul mercato delle autovetture è stata del 4,4%, uno 0,1 punti in più rispetto allo stesso periodo 2022, nonostante un mercato sfavorevole. Per quanto riguarda le vendite di auto ai privati il brand si conferma sul podio.