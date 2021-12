Dacia Duster 1.0 Eco-G

L’ultima generazione di Dacia Duster si presenta con un design esterno totalmente nuovo e interni completamente inediti. Le linee più moderne non hanno impattato sulle dimensioni esterne, che collocano il suv Dacia tra quelli di taglia compatta. Internamente la plancia è ora più verticale, con la console centrale che integra uno schermo Media Nav posizionato più in alto e orientato verso il conducente, propone nuovi comandi a forma di tasti di pianoforte, per una migliore ergonomia. La versione Eco-G proposta solo a trazione anteriore è equipaggiata con un motore turbo a tre cilindri da 1 litro con 100 cavalli e una coppia di 170 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce, ha un serbatoio del “gas” da 33,6 litri e percorre mediamente 13,7 chilometri con un litro di Gpl. La Duster bi-fuel è proposta negli allestimenti Essential, Comfort, Prestige, Prestige Up e Comfort Dp a prezzi che partono da 13.850 euro.

