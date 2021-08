Dacia Duster con 13.329 unità

Come tutte le Dacia, anche il suv Duster punta sul favorevole rapporto dotazione e prezzo. Ma ha pure altre virtù, fra cui l’aspetto: gradevole e ricercato, con vistosi parafanghi bombati, trasmette una sensazione di solidità. L’attuale generazione ha una struttura che deriva da quelle precedenti, ma con profonde modifiche per incrementare la sicurezza. Per esempio, ora sono disponibili di serie gli airbag laterali a tendina che proteggono la testa anche di chi siede dietro e si può avere il monitoraggio dell’angolo cieco nei retrovisori. Spazioso al pari del bagagliaio, l’abitacolo è rifinito con la semplicità che ci si aspetta da una vettura low-cost, ma non per questo si può dire trascurato. La Dacia Duster è disponibile in versione a trazione solo anteriore e in quella 4x4. Fra i motori, i 1.500 cc a gasolio sono vispi e economici nei consumi. Valido il benzina turbo: un 1.000 cc a 3 cilindri anche a Gpl.

