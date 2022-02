Dacia Duster con 145.753 unità vendute

Come tutte le Dacia, il suv Duster punta sul favorevole rapporto dotazione/prezzo. Ma ha pure altre attrattive, fra cui l’aspetto: gradevole, ricercato e con vistosi parafanghi bombati. L’attuale generazione ha una struttura con delle modifiche che ne incrementano la sicurezza. Per esempio, ora sono disponibili di serie gli airbag laterali a tendina e si può avere il monitoraggio dell’angolo cieco nei retrovisori. Abbastanza spazioso al pari del bagagliaio, l’abitacolo è rifinito con la semplicità che ci si aspetta da una vettura di tipo essenziale, ma non per questo si può dire trascurata.

