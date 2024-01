Dacia Duster con 30.155 unità vendute

Come tutte le Dacia, il suv Duster punta sul favorevole rapporto dotazione e prezzo. Ma offre anche di più fra cui l’aspetto: gradevole e ricercato, con vistosi parafanghi bombati, trasmette una sensazione di solidità. L’attuale generazione che verrà sostituita dalla terza generazione in vendita in primavera a dei prezzi leggermente superiori ha una struttura che non cambia rispetto all’attuale che aveva introdotto di serie gli airbag laterali a tendina, si segnala per un abitacolo spazioso rifinito con la semplicità tutt’altro che trascurata. La nuova Duster non prevede più versioni diesel e in compenso offre due indite motorizzazioni. Si tratta del 1.200 cc turbo a 3 cilindri Gpl da 130 cv e soprttutto del 1.600 cc aspirato a 4 cilindri, il primo full hybrid da 140 cv del modello, oltre che l’unico dotato di cambio robotizzato, mentre il resto della gamma offre soltanto la trasmissioine manuale. Nuovo, infine, è il cruscotto virtuale da 7 pollici.



11/12 Menu