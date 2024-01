Dacia Duster

La terza serie della Duster è la capostipite della prossima line up della Dacia che prevede tanti suv, la totale ridefinizione del design, l’elettrificazione e l’upgrade delle tecnologie dedicate alla sicurezza e delle soluzioni rivolte alla funzionalità, ma senza compromettere l’equo rapporto fra costo e contenuti tipico del marchio. In vendita dalla primavera a prezzi che partiranno da meno di 20.000 euro, la nuova edizione del suv compatto si basa sull’architettura Cmf-B by Renault che permette di utilizzare sia il già noto tre cilindri della Eco-G 100 da 1 litro con 100 cavalli a doppia alimentazione benzina/Gpl sia il tre cilindri di 1,2 litri turbo con 130 cavalli della Tce 130 con tecnologia mild-hybrid a 48 V, nonché il powertrain full-hybrid con 140 cavalli della Hybrid 140, che spinge la vettura per brevi tratti a emissioni zero. La Tce 130 si può scegliere anche con la trazione integrale anziché anteriore, che include anche il Terrain Control con configurazioni vettura adatte ai fondi insidiosi.



1/11 3/11 Menu