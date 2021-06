Dacia Duster, arriva il model year 2022: ecco come cambia

2' di lettura

Dacia ha svelato il model year 2022 del suv Duster. Al di là dell’introduzione della nuova verniciatura orange, la nuova Duster è subito riconoscibile per il frontale ridisegnato, dove spiccano i gruppi ottici con luci diurne e anabbaglianti a Led che riprendono il nuovo corso stilistico avviato con la Sandero. Dietro, invece, i progettisti del brand rumeno hanno cambiato la firma luminosa dei gruppi ottici a Led, mentre lo spoiler ha una forma inedita. Sono stati rivisti anche i disegni dei cerchi che, insieme ad altri interventi sono stati introdotti con l'obiettivo di ottenere una migliore efficienza aerodinamica della vettura. Da segnalare che il taglio dei paraurti, invece, non è cambiato.

Gli interni nell'impostazione originale

Quanto all'abitacolo alla Dacia rimangono fedeli all’impostazione originale ma ora offrono un livello di confort superiore: i poggiatesta e i rivestimenti, infatti, sono stati totalmente rivisti. Inoltre è stata inserita una console centrale con bracciolo scorrevole che mette a disposizione anche delle prese Usb per i passeggeri posteriori.

La variante base della nuova gamma Duster offre la autoradio con Bluetooth, ma sono disponibili due infotainment con schermo da 8 pollici. Oltre alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto il Media Nav offre il navigatore GPS e in aggiunta la connettività wireless per smartphone.

Le principali dotazioni che sono disponibili

Entrambi offrono, nel caso delle versioni a trazione integrale, la variante aggiornata del 4x4 Monitor che permette di controllare in tempo reale l’inclinometro, l’angolo di beccheggio, l’altimetro e la bussola, con la possibilità di salvare i parametri di viaggio. Tra le dotazioni disponibile c'è anche il Multiview Camera che include quattro telecamere utilizzabili sia in parcheggio, sia in fuoristrada: il sistema, infatti, si attiva in automatico inserendo la retromarcia, ma fino a 20 kmh di velocità massima, ma può anche essere messo in funzione manualmente premendo un apposito pulsante sulla plancia.

La gamma motori è stata aggiornata

L’aerodinamica inoltre è stata ottimizzata, così come l’utilizzo di cuscinetti ruota modificati e la presenza di pneumatici più efficienti ha permesso di ridurre fino a 5,8 g/km le emissioni di CO2. La gamma dei motori, inoltre, è stata aggiornata: si potranno scegliere tra il turbodiesel 1.500 cc dCi da 115 cv con trasmissione manuale a due o quattro ruote motrici e poi l'unità a turbobenzina TCe da 90 cv con cambio manuale e trazione anteriore. Si rinnova infine anche la versione bifuel benzina-Gpl Eco-G da 100 cv: l’autonomia sale a 1.235 km, grazie al nuovo serbatoio del Gpl da 62 litri che si aggiunge a quello già disponibile che prevede fino a 50 litri per la benzina.