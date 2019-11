Dacia Duster, arriva il nuovo motore turbo benzina da 100 cv Duster rinnova la gamma motori introducendo il benzina tre cilindri Tce da 100 cv e 160 Nm di coppia. In arrivo nel 2020 anche la versione Gpl. Il prezzo di listino parte da circa 12mila euro di Giulia Paganoni

Dacia Duster, l'auto straniera più venduta in Italia rinnova il suo appeal con l'introduzione di una nuova motorizzazione. Si tratta della nuova unità tre cilindri benzina da 100 cv. Aggiungendosi al 1.3 litri TCe da 130 e 150 cv (sia 4x2 sia 4x4) di recente introduzione, il nuovo 1.0 TCe 100 cv consolida ulteriormente il processo di rivoluzione e modernizzazione della gamma Duster, la quale ora può vantare un'offerta benzina 100% turbo. Il powertrain sovralimentato da un litro è in dotazione su tutti gli allestimenti, dall'Access fino alla Serie Speciale Techroad. E, a partire da inizio 2020, sarà disponibile anche l'alimentazione Gpl, che sostituirà l'attuale SCe 1.6.

Le novità introdotte dal nuovo 100 cv

Facendo tesoro delle ultime novità tecnologiche sviluppate dall'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi (Dacia è un brand di Renault), Duster viene dotata nel powertrain da un litro provvisto di turbocompressore con wastegate a comando elettrico, il collettore di scarico parzialmente integrato alla testata, la distribuzione a singola fasatura variabile idraulica in fase di aspirazione e, infine, rivestimento specifico in acciaio dei cilindri (Bore Spray Coating).

Caratteristiche tecniche

Con una potenza di 100 cv (74 kW) e una coppia di 160 Nm, vanta un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività grazie al turbo. Questo motore garantisce inoltre un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore che si manifesta per un range di giri maggiore, fin dai bassi regimi per riprese più toniche.

Il prezzo di listino parte da circa 12mila euro e raggiunge i 17mila euro.