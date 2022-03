Oltre 20 km al litro per il suv Dacia Duster diesel. Essenziale, robusto e sempre accessibile, il nuovo Duster si evolve nei particolari.. Il suo stile è stato aggiornato nel design esterno, con i gruppi ottici che si caratterizzano per la firma luminosa Y-shape, la nuova calandra, i cerchi in lega e lo spoiler posteriore. Anche all'interno gli interventi di aggiornamento sono stati realizzati con la stessa filosofia: migliorare la vita a bordo con tutti gli equipaggiamenti essenziali, senza aggiungere del superfluo. Un esempio tra tutti, l'aggiunta di due prese Usb nella parte posteriore dell'abitacolo e l'integrazione di una seconda presa Usb anteriore per favorire la connettività di tutti i passeggeri a bordo. Il lavoro di squadra tra designer ed ingegneri ha consentito di adottare soluzioni aerodinamiche che consentono di ridurre emissioni di CO2 e consumi. Duster offre una gamma completa di motorizzazioni (benzina, bi-fuel GPL e Diesel) dedicate a tutti gli utilizzi e conformi alla norma Euro 6D Full, con versioni a 2 e 4 ruote motrici e cambio manuale o automatico a sei rapporti. Nel dettaglio la Dacia Duster 1.5 Blue dCi 4x2 Prestige Sl lunga 434 cm, larga 180 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 471 a 1.623 litri. Nella versione 1.5 Blue dCi 4x2 Prestige Sl costa 21.300 euro con motore a gasolio di 1.461 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/115 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 125 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.308 kg

Per saperne di più clicca sul listino

4/16 6/16 Menu