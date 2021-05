Dacia Duster Gpl

L'ultima generazione di Dacia Duster si presenta con un design esterno totalmente nuovo e interni completamente inediti. Le linee più moderne e dinamiche non hanno impattato sulle dimensioni esterne, che conservano la compattezza quale punto di forza del SUV Dacia. Internamente la plancia è ora più verticale, con la console centrale che integra uno schermo Media Nav posizionato più in alto e orientato verso il conducente e nuovi comandi a forma di tasti di pianoforte, per una migliore ergonomia. Il nuovo Duster è dotato di un servosterzo elettrico, del sistema Multiview Camera (per un totale di quattro visori) che consente al conducente di visualizzare interamente lo spazio intorno al veicolo, della card per l'apertura delle porte a mani libere, oltre a Hill Descent Control, Hill Start Assist, 4x4 Monitor integrato nel Media Nav che permette di accedere a informazioni come gli angoli di rollio e beccheggio. Inoltre Duster è il primo modello Dacia a beneficiare di un sistema automatico di climatizzazione. Nello specifico la Dacia Duster Tce 100 Eco G Comfort è una suv 5 porte 5 posti della Dacia lunga 434 cm, larga 180 cm, alta 168 cm con un bagagliaio da 411 a 1.614 litri. Nella versione TCe 100 Eco G Comfort costa 16.350 euro con motore a Gpl di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 74 kW/100 cavalli ed una coppia massima di 170 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 126 g/km. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.305 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



1/21 3/21 Menu