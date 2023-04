Dacia Duster, il più abbordabile fra i suvvini

La Dacia Duster punta sul favorevole rapporto dotazione e prezzo. Ma ha anche altre virtù, fra cui l'aspetto: gradevole e ricercato, con vistosi parafanghi bombati, trasmette una sensazione di solidità. L'attuale generazione ha una struttura che deriva da quelle precedenti, ma con modifiche che ne incrementano la sicurezza. Per esempio, ora sono disponibili di serie gli airbag laterali a tendina che proteggono la testa anche di chi siede dietro e si può avere il monitoraggio dell'angolo cieco nei retrovisori. Spazioso al pari del bagagliaio l'abitacolo è rifinito con la semplicità, ma non per questo trascurato. La Duster è disponibile sia in versione a trazione anteriore sia in quella 4x4. Quest'ultima vanta buone doti in fuori strada e può superare anche tratti molto impegnativi. Nella guida si apprezza la discreta precisione dello sterzo e soddisfacente è anche l'insonorizzazione. Fra i motori i più validi sono i m benzina turbo di 1.000 cc a 3 cilindri pure a Gpl e il 1.300 cc a quattro col cambio robotizzato a doppia frizione.

Consulta il nostro listino