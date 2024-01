Dacia Duster, i prezzi della terza generazione. Ecco quando arriva

Ascolta la versione audio dell'articolo

La nuova Dacia Duster è pronta ad arrivare nelle concessionarie italiane. Completamente rivista rispetto al passato, si potrà ordinare da marzo e arriverà nelle concessionarie italiane entro l’estate. La gamma italiana ha un listino che parte da meno di 20mila euro (19.700 per la precisione e arriva quasi 28mila (27.900 euro per essere precisi) e si declina in 4 allestimenti, 3 motorizzazioni, 2 tipi di trazionee 2 trasmissioni, per un totale di 12 combinazioni possibili. La terza generazione di Duster dice addio ai motori diesel ma arriverà in versione mild hybrid e full hybrid con cambio automatico. Non mancherà la versione GPL, la più venduta in Italia, e la trazione 4x4.

Dacia Duster 2024, motorizzazioni

La terza generazione di Duster porta al debutto l’inedito motore benzina TCe 130 che adotta un sistema mild-hybrid da 48V abbinata ad un cambio manuale a sei rapporti. Abbinabile alla trazione anteriore o alla trazione integrale, si caratterizza per il frazionamento a 3 cilindri con cilindrata 1.2L ed è dotato di sovralimentazione con turbo. Come detto, adotta un sistema mild-hybrid da 48V e questo permette a questa versione di ridurre il consumo medio e le emissioni di CO2 di circa il 10%. Arriverà anche la motorizzazione full Hybrid 140 giunge con cambio automatico con innesto a denti privo di frizione: offre ottime prestazioni e consumi ed emissioni ridotti. A completare l’offerta la versione ECO-G 100 è costituita da un motore 3 cilindri turbo da 1.0L alimentato a benzina e GPL.