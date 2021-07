Dacia Duster: stile aggiornato e più sostanza

Inoltre, è stata inserita una console centrale con bracciolo scorrevole che mette a disposizione anche delle prese Usb per i passeggeri posteriori. La variante base offre la classica autoradio con Bluetooth, ma sono in aggiunta disponibili due nuovi sistemi di infotainment con schermo da 8 pollici: il Media Display, con sei altoparlanti e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e il Media Nav, con navigatore Gps e connettività wireless per smartphone.

Entrambi offrono, nel caso delle versioni a trazione integrale, una variante aggiornata del 4x4 Monitor che permette di controllare in tempo reale l’inclinometro, l’angolo di beccheggio, l’altimetro e la bussola, con la possibilità di salvare i parametri di viaggio.

Purtroppo, la vettura non muta nell’impianto frenante dove sulle ruote posteriore ci sono ancora dei tamburu. Tra le dotazioni spicca anche il Multiview Camera che include quattro telecamere utilizzabili sia in parcheggio, sia in fuoristrada: il sistema, infatti, si attiva in automatico inserendo la retromarcia, ma fino a 20 km/h può anche essere messo in funzione premendo un apposito pulsante sulla plancia. L’aerodinamica ottimizzata, l’utilizzo di cuscinetti ruota modificati e la presenza di pneumatici più efficienti hanno permesso di ridurre fino a 5,8 g/km le emissioni di CO2. Anche la gamma motori è stata aggiornata: si potrà optare per il turbodiesel di 1.500 cc dCi da 115 cavali con cambio manuale sia a due che a quattro ruote motrici e il turbo a benzina TCe da 90 cavalli con cambio manuale e trazione anteriore.

Per il momento in Italia non saranno offerti i nuovi benzina TCe, offerti in due livelli di potenza, rispettivamente 130 e 150 cavalli, disponibili, invece, su altri mercati internazionali.

Si rinnova, infine, anche la versione bifuel benzina-Gpl Eco-G da 100 cv: l’autonomia complessiva dichiarata dallo stesso costruttore sale fino a 1.235 km, grazie all’impiego del nuovo serbatoio del Gpl che è capace di oltre 62 litri e che si va ad aggiungere a quello da 50 litri per la motorizzazione a benzina.