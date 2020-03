Dacia fa da apripista a Renault. Spring è la prima a ioni di litio

La Morphoz prototipo di auto che si allunga e si accorcia

Solo in un secondo momento arriverà anche la berlina a 5 porte elettrificata. Si tratta della e-Tech plug-in che utilizza lo stesso sistema introdotto sulla nuova Captur col 1.600 cc a benzina abbinato a due motori elettrici e un cambio automatizzato per una potenza di sistema di 160 cv, con la batteria da 9,8 kWh che consente di percorrere fino a 50 km in modalità elettrica sia pure ad una velocità massima non superiore a 135 km/h. L’autonomia elettrica può arrivare fino ad un massimo di 65 km.

La nuova variante elettrificata si accompagna ad un leggero restyling estetico che prevede dei gruppi ottici con inediti Led e con una diversa grafica degli elementi posteriori che sono dotati di indicatori di direzione dinamici, mentre i paraurti dispongono di prese d’aria modificate. In generale, tuttavia, l’impatto visivo resta quello di sempre anche se aumentano le possibilità di personalizzazione con diversi colori previsti. Gli interni seguono, invece, l’evoluzione estetica che è stata introdotta dalla nuova Clio con l’infotainment Easy Link e lo schermo di tipo verticale da 9,3 pollici che ha richiesto la modifica dei comandi per la climatizzazione ed è affiancato da un 10,2 pollici per la strumentazione digitale personalizzabile.

Renault ha, inoltre, ampliato il pacchetto di Adas disponibili di serie. Oltre che con l’ibrido ricaricabile la media francese sarà disponibile coi dei motori termici. I benzina sono il 1.300 cc TCe da 115, 140 e 160 cv, ai quali si aggiunge un nuovo da 100 cv Eco, mentre in un secondo tempo arriverà il 1.000 cc TCe da 120 cv con cambio manuale per un’ulteriore riduzione del CO2. Sul fronte diesel troviamo il 1.500 cc Blue dCi nelle versioni 95 cv eco con il cambio manuale e 115 cv, invece, con l’automatico EDC. La sportiva Megane R.S sarà proposta solo col 1.800 cc turbo da 300 cv a benzina. Rinnovata la Trophy che offre il telaio Cup, nuove molle e ammortizzatori e soluzioni come il differenziale anteriore Torsen e l’impianto frenante potenziato che è realizzato dalla Brembo.