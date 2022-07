Oltre mille chilometri di autonomia grazie alla doppia motorizzazione benzina-Gpl per la Dacia Jogger, novità del marchio ceco capace di offrire tanto spazio ad un prezzo di listino realmente concorrenziale. Familiare e versatile, Jogger propone l'abitabilità di una multispazio, il volume di carico di una station wagon e le caratteristiche di un suv. L’Mpv è pensato per le famiglie alla ricerca di un veicolo versatile, amanti della vita all'aria aperta, che vogliono guidare un’auto moderna, dinamica e pratica, per trasportare facilmente anche le attrezzature sportive e gli equipaggiamenti per il tempo libero. Con Jogger, Dacia propone un veicolo versatile e modulabile: a 5 o 7 posti e fino a 52 configurazioni possibili nella versione a sette posti, soprattutto grazie ai sedili della terza fila che possono essere tutti rimossi individualmente. Nella versione 5 posti il volume del bagagliaio è di 708 dm3 (fino all'altezza dello schienale) e fino a 1.819 dm3 con la panchetta posteriore ripiegata. Nella versione a 7 posti il volume è di 160 dm3 e 506 dm3 con la terza fila ripiegata. Nel dettaglio la Dacia Jogger TCe 100 Gpl 7p Extreme è unga 455 cm, larga 178 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 160 a 1.819 litri. Nella versione TCe 100 GPL 7p Extreme costa 20.450 euro con motore a Gpl di 999 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 74 kW/100 cavalli ed una coppia massima di 170 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.291 kg.

