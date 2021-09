Dacia Jogger, debutta la familiare a sette posti per tutti

4' di lettura

Dacia reinventa la familiare a 7 posti con Jogger, il suo nuovo veicolo multiuso che interpreta lo spirito outdoor del brand lanciato con la Duster. Ma dimostra l’impegno per rendere la mobilità più accessibile anche alle famiglie numerose. La Jogger sarà anche la prima ibrida di Dacia che va ad affiancare in tema di elettrificazione all’elettrica Spring. L’apertura degli ordinativi prevista dal prossimo novembre in una trentina di Paesi molti dei quali europei, ma non soltanto, mentre la disponibilità nelle concessionarie del brand non scatterà prima di febbraio 2022 a dei prezzi da ancora definire.

Elementi di stile per la nuova dinamica Dacia

La nuova familiare del brand presenta un frontale verticale con un’ampia calandra, parafanghi marcati che relegano le ruote ai quattro angoli del veicolo e un cofano orizzontale scolpito. Le ruote a filo e lo spoiler inserito nel portellone le conferiscono dinamicità mai vista prima su una Dacia. I fari posteriori verticali si integrano nell’apertura in larghezza del portellone del bagagliaio. Le spalle dei parafanghi posteriori dando la sensazione di un veicolo stabile sulle ruote. Lo stile outdoor prevede delle barre da tetto, dei passaruota più pronunciati e un’accentuale altezza dal suolo di 200 mm.

Benzina e GPL al lancio, l’ibrido dal 2023

La Jogger sarà disponibile al momento del lancio con due sole motorizzazioni: si tratta dell’inedito almeno per Dacia motore a benzina TCe da 110 e dell’ECO-G 100. Il brand, come è noto, è l’unico costruttore sul mercato a proporre una gamma completa di modelli che include una motorizzazione bifuel benzina e GPL. L’offerta di unità propulsive sarà, però, completata anche da una versione ibrida nel corso del 2023 con l’obiettivo di offrire con la nuova Dacia Jogger la vettura ibrida con in più ben 7 posti la più accessibile del mercato.

Una piattaforma di nuova generazione

La Jogger utilizza la piattaforma CMF-B che è al centro della strategia di Dacia per i modelli dei segmenti compatti e medi. La nuova Dacia può contare su un modulo posteriore specifico per una lunghezza che raggiunge i 4,55 m, offrendo così tutta l’abitabilità e la versatilità di un veicolo del segmento C. Si è lavorato sull’aerodinamica del veicolo grazie alla presenza di cuscinetti a basso attrito e ancora di carenature sottoscocca oltre a dei flap aerodinamici controllati nella parte anteriore. Da segnalare la disponibilità per la station wagon della frenata di emergenza automatica attiva da 7 a 170 kmh.

Agevole accessibilità alla terza fila di sedili

Con una lunghezza di 4,55 metri e un passo generoso di 2,90 m, la nuova Dacia Jogger ha la migliore abitabilità del mercato. I sedili della seconda fila offrono un buon livello di confort con la stessa altezza di seduta degli anteriori (758 mm) nonché un ampio spazio per piedi e ginocchia. Tra le migliore è anche l’accessibilità alla terza fila grazie ad un agevole meccanismo di ribaltamento dei sedili della seconda fila. L’altezza a filo del padiglione di 855 mm e il raggio alle ginocchia (127 mm) della terza fila sono tra i migliori delle auto a 7 posti e accolgono due adulti confortevolmente.