Dacia Jogger Hybrid 140: debutta la prima full hybrid rumena. La prova su strada

Ma non solo; la mancanza della frizione della trasmissione permette un avviamento 100% elettrico senza ricorrere al motore termico. È quindi il motore elettrico principale che garantisce sistematicamente l'avviamento del veicolo ibrido. I motori sono in grado di funzionare in modo indipendente o congiunto indirizzando l'energia verso le ruote o la batteria. Il gruppo motopropulsore gestisce i motori e il rispettivo contributo in base all'eventuale fabbisogno di accelerazione o potenza nonché alle esigenze di rigenerazione della batteria. Tale gestione comporta 15 diverse combinazioni di funzionamento tra i motori e i rapporti di trasmissione innestati.



L'auto non è rapidissima, infatti lo 0-100 km/h viene coperto in 9,8 secondi (10 sec per la versione a 7 posti).



Tecnologie di derivazione motorsport



Come tutte le auto elettrificate, la decelerazione e la frenata consentono di recuperare energia cinetica trasformandola in energia elettrica per rigenerare la batteria, una tecnologia sviluppata grazie alle competenze acquisite dal gruppo Renault nella Formula 1.



La frenata rigenerativa, abbinata alla grande capacità di autoricarica delle batterie da 1,2 kWh (230 V) e al rendimento del sistema, ottimizza i consumi. Questo permette di guidare in città in modalità 100% elettrica fino all'80% del tempo, con una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, senza cambiare abitudini di guida. Jogger Hybrid 140 può circolare in modalità 100% elettrica raggiungendo una velocità di 65-70 km/h e, occasionalmente (a seconda della ricarica della batteria e della normativa locale) fino a 160 km/h. Ma la batteria può essere ricaricata anche dal motore termico secondo leggi di gestione energetica studiate affinché utilizzi (ad esempio, quando Jogger viaggia in autostrada) il regime di rendimento ottimale (potenza erogata rispetto al carburante consumato).



Grazie a questo processo, ogniqualvolta l'energia prodotta supera il fabbisogno di potenza, la batteria si ricarica.