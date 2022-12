Dacia Jogger ibrida, in concessionaria da marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Dacia Jogger hybrid inaugura l’arrivo delle motorizzazioni ibride nella gamma del costruttore rumeno di proprietà del gruppo Renault. Dopo aver venduto oltre 83.000 ordini e più di 51.000 immatricolazioni nel mondo dal lancio, avvenuto a Marzo 2022, la Jogger hybrid 140 allarga l’offerta dopo l’introduzione delle versioni benzina e Gpl.

Dacia Jogger Hybrid 2023

Prodotta nello stabilimento rumeno di Mioveni, la Jogger hybrid sfrutta al meglio l’appartenenza al Gruppo Renault. La batteria è installata a livello di sottoscocca al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio Gpl della motorizzazione Eco-G 100. Dotata di trasmissione automatica con modalità "B" ("Brake"), che consente di incrementare la frenata rigenerativa e potenziare il freno motore, la Jogger ibrida offre con questa modalità più recupero energetico e più comfort di guida nelle aree urbane. Il conducente può così ridurre al minimo il ricorso al pedale del freno, offrendo un comfort inedito a tutti gli occupanti del veicolo. Inoltre presenta uno specifico computer di bordo con display da 7’’, che permette di visualizzare diverse sezioni di scelta in linea con le preferenze del guidatore, oltre alle informazioni essenziali, come il livello di ricarica della batteria di trazione, l’autonomia disponibile, il flusso di energia, ecc. Tra le dotazioni della Jogger ibrida, il freno di stazionamento elettrico di serie e una consolle alta con portaoggetti chiuso e bracciolo.

Dacia Jogger ibrida scheda tecnica

La Dacia Jogger ibrida monta un propulsore benzina 4 cilindri 1,6 l da 90 cavalli, due motori elettrici (un motore da 50 cv e uno starter/generatore ad alta tensione) e una trasmissione automatica elettrificata, dotata di 4 rapporti dedicati al blocco termico e altri 2 assegnati a quello elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza della frizione. La frenata rigenerativa, associata all’alta capacità di recupero energetico delle batterie da 1,2 kWh (230V) e al rendimento della trasmissione, assicura fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica e un risparmio dei consumi fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, senza cambiare le abitudini di guida). La batteria si ricarica guidando grazie alle frenate e alle decelerazioni. L’autonomia di Jogger hybrid 140 è di oltre 900 km (in ciclo misto omologato Wltp).

Dacia Jogger ibrida prezzo

Quanto costa la Dacia Jogger hybrid? La multispazio ibrida sarà ordinabile da gennaio a partire da 25.200 euro per versione Expression a sette posti con arrivo in concessionaria a partire da marzo. La batteria di Jogger hybrid 140 è garantita per 8 anni o 160.000 km, a seconda di quale termine venga raggiunto per primo.