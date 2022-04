Dacia Jogger, solo 1 stella nei crash test. Dubbi su attendibilità delle metodologie Euro NCAP

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Dacia Jogger piace ai clienti ma non agli esaminatori dell'ente EuroNCAP, come conferma la sola stella conquistata ai crash test a fronte di una votazione da zero a cinque. La pesante bocciatura non deriva però dai risultati ottenuti nelle diverse prove di urto ma bensì dalla sua discendenza con la Dacia Sandero Stepway. Infatti l'ente indipendente europeo, come già successo in passato con vetture di analoga derivazione, ha bocciato la Jogger per “proprietà transitiva” nonostante le significative differenze tra i due modelli.

Crash test Dacia Jogger, I punteggi

Nello specifico la Dacia Jogger ha conquistato solo una stella in seguito ai 26,6 punti nel test occupanti adulti (70%), 34,1 punti negli occupanti bambini (69%), 22,2 punti negli utenti vulnerabili della strada (41%) e 6.4 punti nella categoria Safety Assist (39%). Proprio quest'ultima valutazione è pesantemente influenzata dalla mancanza di accessori come la frenata d'emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni e il mantenimento di carreggiata. Punti persi rispetto alla Dacia Sandero Stepway perché manca il promemoria per le cinture di sicurezza della terza fila. Passando invece alle valutazioni relative agli urti passeggeri buoni punteggi ma sempre legati ai test della Sandero Stepway, modello più corto di 45 centimetri e più leggero di circa un quintale rispetto alla Jogger. La Dacia Jogger non è sicura? No L'ultima tornata di test Euro NCAP sottolinea per l'ennesima volta i dubbi legati a questa tipologia di crash test.

Loading...

Nel caso specifico della Jogger sono molto gli interrogativi sul peso da dare alla valutazione di una sola stella, visto le profonde differenze tra i due modelli. A questo si aggiunge come una parte importante dei punteggi sia legata alla presenza di accessori come il limitatore di velocità o come il citato l'avviso di cinture allacciate per la terza fila di sedili. Nel caso specifico della Jogger si attende quindi un test dedicato e non legato ad una vettura dalle importanti differenze.