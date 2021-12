Dacia Jogger, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo suv a 7 posti (anche Gpl)  

Dacia Jogger 5 posti prezzo

Il listino della Dacia Jogger 5 posti parte da 14.950 euro per la motorizzazione Tce 110 cv in versione Essential, che diventano 14.650 euro per la versione a Gpl Eco-G 100. Salendo di allestimento la Comfort costa 16.450 euro (Gpl) e 16.750 euro (Tce), la Limited Edition Extreme è proposta a 17.300 euro (Gpl) e 17.300 euro (Tce) e al vertice della gamma si posiziona la Extreme Up a 17.850 euro (Gpl) e 18.150 euro (Tce).

Dacia Jogger 7 posti prezzo

Il listino della Dacia Jogger 7 posti non include l’allestimento Essential e parte da 17.200 euro della versione Gpl Eco-G 100 Comfort, 18.050 euro per la Limited Edition Extreme e 18.600 euro per la Extreme Up. Per la versione a benzina Tce 100 cv bisogna aggiungere 300 euro.

Dacia Jogger allestimenti

Come tradizione la Dacia Jogger offre una dotazione veramente basic a seconda delle versioni, come conferma la mancanza dell’aria condizionata (proposta a 510 euro in versione manuale) sull’allestimento Essential. Oltre al clima in versione manuale si possono aggiungere Pack drive (volante regolabile in profondità + cruise control + sensori di parcheggio posteriori) a 180 euro, media display 8”( touchscreen 8 pollici + replicazione smartphone con cavo) a 400 euro, ruota di scorta (tranne versione gpl) a 250 euro e vernice metallizzata a 610 euro. La Dacia Jogger Comfort può essere personalizzata con Clima automatico a 260 euro Pack city (camera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, bsw) a 500 euro, pack comfort (key less entry, freno a mano elettrico, consolle centrale alta) a 350 euro, pack techno (media nav schermo 8’’ + replicazione wifi con mappa europa) a 350 euro, cerchi in lega da 16” diamond a 300 euro, sedile anteriore riscaldabili a 150 euro, ruota di scorta (tranne versione gpl) 250 euro e vernice metallizzata a 610 euro. La versione Limited Edition Extreme può montare Pack Drive Plus (freno a mano elettrico, consolle centrale alta + sensori di parcheggio anteriori, Bsw) 550 euro, Pack Techno (Media Nav schermo 8’’ + replicazione Wifi con mappa Europa) € 350, sedili anteriore riscaldabili 150 euro, ruota di scorta (tranne versione Gpl) 250 euro e vernice metalizzata a 610 euro. Sulla Extreme Up la lista accessori comprende esclusivamente ruota di scorta (250 euro, non disponibile su versione Gpl) e verniata metallizzata a 250 euro.