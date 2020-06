Dacia Lodgy

Dacia Lodgy è una monovolume con dimensioni da segmento C (lunghezza di 4,5 metri) e prezzo da segmento B. Ultima offerta del marchio low cost Dacia ad affiancare le già consolidate Logan MCV, Sandero, Stepway e Duster, Lodgy garantisce abitabilità e funzionalità. Può ospitare fino a sette persone (con volume del vano bagagli che arriva a 2.617 dm3). Dacia Lodgy offre una posizione di guida rialzata con un ottimo angolo di visione e mostra per prima l'inedita identità estetica di Dacia con calandra lavorata intorno al logo e dotata di una grande fascia cromata, retrovisori ridisegnati e terminale di scarico posteriore non più visibile. All'interno plancia di nuovo design e un originale cruscotto con tre elementi cilindrici.

