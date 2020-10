Dacia, low cost addio con la Sandero di terza generazione

Tutti i motori della nuova generazione sono, inoltre, conformi allo standard Euro 6D-Full che entrerà in vigore proprio dal 1 gennaio del 2021. Si parte da un 3 cilindri di 1.000 cc da 65 cv che rappresenta l’unità entry-level: è abbinato con un cambio manuale a 5 marce.

A seguire si aggiunge un 3 cilindri di 1.000 cc TCe da 90 cv abbinabile sia ad un cambio manuale a 6 marce o a ad un automatico Cvt. Infine la terza variante di motore è il nuovo 3 cilindri di 1.000 cc TCe da 100 cv a doppia alimentazione a GPL e benzina abbinato ad un cambio manuale a 6 velocità. Dacia è l’unico produttore a offrire la doppia alimentazione benzina e GPL su tutti i suoi modelli oggi sono identificati con la sigla ECO-G. Una più stretta integrazione è garantirà dalla produzione in fabbrica della doppia alimentazione a garanzia di maggiore sicurezza e ed affidabilità. La durata della garanzia, gli intervalli e il costo delle operazioni di manutenzione, oltre alla capacità del bagagliaio sono identiche a quelle della versione benzina visto che il serbatoio del GPL si trova in posizione che non altera l ’abitabilità interna della vettura.

Quando utilizza il GPL, il nuovo Sandero ECO-G emette in media l’11% di emissioni di CO2 in meno rispetto ad un equivalente motore a benzina. Inoltre, offre più di 1.300 km di autonomia grazie ai due serbatoi: 50 litri per quello del GPL o meglio 40 litri di capacità utile perché il riempimento è limitato all’80% per motivi di sicurezza, con un aumento però di 8 litri rispetto al la generazione precedente a cui si aggiungono i 50 litri del motore a benzina. Sulla nuove Dacia Sandero il GPL abbina una semplicità d’uso ad un inedito piacere di guida, a cuoi si aggiunge una riduzione delle emissioni di CO2 e, infine, una grande autonomia. In più le nuove Sandero dispongono della nuova trasmissione automatica CVT che garantisce velocità impercettibili e guida reattiva soprattutto in fase di accelerazione.

Grazie al nuovo cambio automatico, il motore a benzina TCe da 90 cv riduce sia il consumo di carburante visto il minor peso della trasmissione, ma anche emissioni di CO2: -11% su Sandero e Logan, mentre -4% su Sandero Stepway.

Infine la nuova gamma di utilitarie Dacia sono dotate anche di Stop & Start che è disponibile sui motori TCe 100 ECO-G a GPL e TCe 90 benzina. A motore spento, col piede sul freno nel cambio automatico e con leva del cambio in folle se il cambio è manuale, si assiste ad un’assenza di emissioni inquinanti, ma anche di vibrazioni e di rumorosità. Inoltre la riaccensione del motore è quasi del tutto istantanea. Lo Stop & Start, inoltre, può essere disattivato sia manualmente o tramite un pulsante al centro del cruscotto.