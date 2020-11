Dacia Maraini: “La memoria ci chiarirà. Ora serve coraggio e razionalità”

La causa? Noi. «Stiamo distruggendo il nostro pianeta, lo stiamo cospargendo di plastica, stiamo prosciugandolo delle sue ricchezze naturali. E' da tempo che sappiamo che occorre cambiare il nostro stile di vita, fare dei sacrifici, modificare il nostro atteggiamento predatorio nei confronti del pianeta. E visto che non abbiamo cambiato noi atteggiamento, la natura ci pensa lei a farci cambiare, e ci castiga violentemente».

Va meglio ai giovani: «I giovani lo sanno bene che non si torna come prima, i giovani lo sentono perché è il loro futuro. E non c'è solo Greta, è una sensibilità diffusa. Non si può nascondere la testa sotto la sabbia, non si può sognare che tutto tornerà come prima. Perché non si torna indietro».

Ma se in questo fase ci sono mondi che molto stanno perdendo, il riferimento è al teatro, all'arte nei musei, e naturalmente alla scuola, forse un aspetto positivo sono i cambiamenti relativi al modo di lavorare. «Moltissime aziende e uffici hanno imparato che lavorare da remoto si può e che questo sistema fa risparmiare in inquinamento, in traffico, in viaggi».

Questa pandemia porterà dei grandi cambiamenti che come tali hanno risvolti negativi e positivi che bisogna affrontare nella loro complessità «con razionalità e coraggio, senza nascondere la testa sotto la sabbia o sognare cose assurde» .