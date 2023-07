Dacia parteciperà alla Dakar del 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Già dal prossimo anno, inizialmente solo a livello di test, Dacia sfrutterà le proprie competenze tecniche e quelle della scuderia automobilistica inglese Prodrive per lo sviluppo dei prototipi che correranno nel 2025 nella Dakar, la più famosa gara del continente africano. Per questa coraggiosa avventura il marchio romeno ha scelto due piloti d'eccezione: il nove volte Campione del Mondo Rally Sébastien Loeb, e Cristina Gutiérrez Herrero, intraprendente pilota di rally spagnola, che ha al suo attivo la partecipazione a ben sette edizioni della Dakar.

Sébastien Loeb, e Cristina Gutiérrez Herrero

Secondo Denis Le Vot, CEO di Dacia, l'azienda vuole usare la propria partecipazione alla Dakar come una sorta di laboratorio per dimostrare la robustezza e sicurezza dei propri mezzi, unendo uno studio reale di utilizzo di carburanti sintetici (utilizzeranno infatti quelli prodotti da Aramco). In realtà Dacia vuole sfruttare il momento congiunturale, che sta portando a un generalizzato aumento dei prezzi delle vetture e che la sta avvantaggiando dal punto di vista delle vendite, per aumentare la propria brand awarness. Gli utenti le riconoscono un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso, e questo ha fatto sì che da due anni sia tra le prime tre Case automobilistiche in Europa. Il crossover compatto Sandero è persino l'auto più venduta nel nostro continente.

La gara più famosa al mondo

La Dakar è una gara unica al mondo: si svolge da oltre 40 anni (prima si chiamava Parigi-Dakar), riunisce più di 60 nazionalità e 50 piloti in un evento che non ha paragoni. Quest'anno il rally ha coperto una distanza complessiva di oltre 8.500 km, di cui 4.700 km di prove speciali ed è stato vinto da Nasser Al-Attiyah, su Toyota Hilux. Era inoltre valido come prima prova del Campionato mondiale di rally raid 2023.

Il team

Sébastien Loeb ha bisogno di ben poche presentazioni: il 49enne francese ha infatti vinto il Campionato Mondiale Rally per ben nove volte di seguito dal 2004 al 2012 ed è considerato uno dei più grandi pilota di rally di tutti i tempi. Partecipa alla Dakar dal 2016 ed è salito diverse sul podio, senza mai però raggiungere il gradino più alto. Avrà come co-pilota il belga Fabian Lurquin, suo partner negli ultimi due anni.

Cristina Gutierrez Herrero è invece una pilota di rally spagnola. È stata la prima donna spagnola a concludere la Dakar nel 2017 e a 31 anni, ha già al suo attivo sette partecipazioni alla Dakar tra il 2017 e il 2023. Cristina è anche campionessa della categoria femminile dei rally all terrain in Spagna dal 2012.

Auto ancora avvolta nel mistero

Dacia non ha fornito al momento alcuna indicazione su quale sarà la vettura che utilizzerà alla Dakar (verrà rivelata il prossimo anno) ma si sa che utilizzerà un carburante sintetico prodotto da Aramco, specialista mondiale nel settore dell'energia e dei prodotti chimici. Le soluzioni di carburante sintetico fornite da Aramco sono prodotte combinando l’idrogeno rinnovabile con la CO2 catturata, ottenendo così un carburante a basse emissioni di carbonio, compatibile con i motori attuali. Prima di cogliere la sfida della stagione 2025, i prototipi Dacia saranno messi alla prova già dal 2024 nelle fasi di test al Rally del Marocco.