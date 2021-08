Dacia Sandero con 20.446 unità

La Sandero è una spaziosa utilitaria anche nel bagagliaio che punta molto anche sul prezzo allettante. La nuova generazione aggiunge un aspetto più accattivante e una maggiore attenzione per la sicurezza: utilizza una scocca di moderna concezione, condivisa con la Renault Clio e per la prima volta dispone degli airbag posteriori per la testa e della frenata automatica d'emergenza entrambi di serie. L'abitacolo è rifinito con semplicità, ma nel complesso gradevole. Pratica la possibilità di avere, in alternativa al più costoso schermo di 8 pollici nella consolle, un supporto con la presa Usb per il telefono, che diventa così un'estensione della strumentazione. L'auto offre una guida intuitiva, ma è pensata per le andature piuttosto tranquille, grazie allo sterzo leggero ma in compenso molto preciso.

