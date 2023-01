La Dacia Sandero al secondo posto con 18.781 unità vendute (+ 15%). Si tratta di una spaziosa utilitaria che punta anche su un prezzo abbordabile. La nuova generazione aggiunge un aspetto più accattivante e una maggiore attenzione per la sicurezza visto che usa una scocca di moderna concezione, condivisa con la Renault Clio dispone degli airbag posteriori per la testa e della frenata automatica d’emergenza di serie. L’abitacolo è gradevole e dispone di tutto quello che serve. In alternativa allo schermo da 8 pollici c'è un supporto per lo smartphone che diventa un’estensione della strumentazione.

