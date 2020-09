Dacia Sandero, arriva la nuova generazione. Più stile e tecnologia per le compatte low cost L'utilitaria del brand rumeno del gruppo Renault si ripresenterà all'inizio del 2021 con un inedito stile più attraente, la nuova piattaforma condivisa con Clio e Captur e il Gpl disponibile per tutta la gamma

Dacia rinnova integralmente l'offerta delle compatte: arrivano infatti la nuova Sandero, la variante Stepway che fa il verso ai suv e la Logan, cioè la berlina. E il cambiamento è epocale: stil, tecnologia e dotazioni sono posti ora a un altro livello rispetto alle generazioni precedenti low cost tutta sostanza.

La terza generazione della compatte entry level di Dacia e della Sandero in particolare, debutterà all'inizio dell'anno prossimo con una gamma rinnovata. Con la berlina a 5 porte Sandero e la versione crossover Stepway soprattutto, visto che la berlina a 4 porte è in vendita soltanto in alcuni Paesi europei, l'offerta fa un salto in avanti tecnologico: tutti i modelli sono basati sul nuovo pianale CMF-B, lo stesso utilizzato per le recenti Renault Clio e Captur, a garanzia di più confort e di maggiori dotazioni di sicurezza. Il passo avanti è evidente anche nello stile più moderno e curato. Quasi invariata la lunghezza che cresce di 2 cm, da 407 a 409, mentre aumenta la larghezza di 13 cm in più da 173 a 185 e diminuisce l'altezza da 152 a 150. A migliorare è anche la sicurezza sia attiva che passiva.

Stile più curato nei dettagli con inediti fari a Led

L'edizione 2021 delle utilitarie Dacia adotta, infatti, dei fari anteriori più sottili e con luci diurne a forma di Y, passaruota più scolpiti e il lunotto maggiormente inclinato, per conferire maggiore dinamismo alla vista laterale. Inoltre, la Dacia Sandero Stepway si caratterizza per un look molto più muscolare: oltre alle modanature in plastica nei fascioni e ai fregi nella parte bassa degli stessi che si ispirano alle protezioni in metallo delle fuoristrada, dispone di un'ampliata mascherina e di due evidenti rigonfiamenti nel cofano anteriore. All'interno poi la qualità dei materiali e dell'assemblaggio appare più curato e la dotazione offre soluzioni all'insegna sempre della praticità ma utili nell'uso quotidiano. Al centro della plancia c'è uno schermo tattile da 8 pollici dotato di Apple CarPlay e Android Auto. Più semplice il sistema Media Control in cui alcune funzioni sono affidate allo smartphone, sistemabile davanti al conducente grazie ad un supporto dedicato e connesso via Bluetoooth o Usb con la nuova App gratuita.

Motori aggiornati e il plus delle versioni Gpl per tutti

Tutti i motori della nuova generazione sono conformi allo standard Euro 6D-Full che entrerà in vigore proprio dal 1 gennaio del 2021. Si parte da un 3 cilindri di 1.000 cc da 65 cv che rappresenta l'unità entry level: è abbinato ad un cambio manuale a 5 marce. A seguire si aggiunge un 3 cilindri di 1.000 cc TCe da 90 cv offerto sia con un cambio manuale a 6 marce che con un automatico CVT. Infine la terza variante di motore è il 3 cilindri di 1.000 cc TCe da 100 cv a doppia alimentazione a GPL e benzina abbinato al cambio manuale a 6 velocità.

Tutti i modelli Sandero offerti con l'opzione a Gpl

Dacia è l'unico produttore ad offrire oggi la doppia alimentazione benzina e GPL su tutti i suoi modelli oggi sono identificati con la sigla ECO-G. Una più stretta integrazione è garantirà dalla produzione in fabbrica della doppia alimentazione a garanzia di maggiore sicurezza e ed affidabilità. La durata della garanzia, gli intervalli e il costo delle operazioni di manutenzione, oltre alla la capacità del bagagliaio sono identiche a quelle della versione benzina visto che il serbatoio del GPL si trova in posizione che non altera l'abitabilità interna della vettura. Quando utilizza il GPL, il nuovo Sandero ECO-G emette in media l'11% di emissioni di CO2 in meno rispetto ad un equivalente motore a benzina. Inoltre, offre più di 1.300 km di autonomia grazie ai due serbatoi: 50 litri per quello del GPL o 40 litri di capacità utile perché il riempimento è limitato all'80% per motivi soltanto di sicurezza, con un aumento di 8 litri rispetto alla generazione attuale a cui si vanno ad aggiunti poi anche i 50 litri di benzina disponibili.