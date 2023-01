Dacia Sandero – auto più vendute 2022

Quarta posizione per la Dacia Sandero tra le auto più vendute nel 2022, a poche unità di distanza dalla terza in classifica. La compatta rumena ha raggiunto le 33.992 unità vendute, grazie anche ad una proposta che include due versioni diverse pensate per la città o per il tempo libero. La nuova Sandero Streetway è l'incarnazione rivisitata dello spirito del modello predecessore Dacia, rispetto al quale rafforza la funzionalità per metterla al servizio dell'emozione. Per un prezzo sempre accessibile la vettura offre agli utenti la possibilità di concedersi un modello nuovo, emozionante e sempre contraddistinto dal miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Sebbene abbia mantenuto le stesse dimensioni esterne la nuova Sandero offre più modernità, generosità e versatilità rispetto alla generazione precedente senza rinnegare i principi incrollabili Dacia: semplicità e affidabilità. Crescono il livello di equipaggiamenti e sicurezza attiva e passiva, così come le motorizzazioni - tra cui anche il sistema doppia alimentazione benzina/Gpl. Nel dettaglio la versione consigliata è la Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe 90 Comfort, lunga 409 cm, larga 185 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 410 a 1.455 litri. Nella versione 1.0 TCe 90 Comfort costa 12.100 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 67 kW/90 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 3.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 116 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 178 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.072 kg.

