Dacia Sandero, il salto di qualità col nuovo frontale

La Dacia Sandero si distingue oltre che per il nuovo frontale anche per le protezioni in plastica nera nella zona inferiore della carrozzeria, archi dei passaruota compresi e per un'altezza da terra maggiore per un totale di 20 cm che favorisce il disimpegno su fondi sconnessi e sulle strade molto innevate. Specifiche sono anche le barre sul tetto che possono ruotare di 90 gradi disponendosi in senso trasversale, formando così un portapacchi. La trazione resta sulle ruote anteriori e anche la meccanica, mentre gli interni sono stati aggiornati con nuovo look. Quindi ritroviamo un abitacolo ampio e rifinito con sufficiente cura in rapporto al prezzo. Capiente il bagagliaio, pur con la soglia lontana dal suolo. Alla guida la Stepway non differisce in maniera significativa dalla più bassa Streetway. Pertanto, il comportamento è rassicurante, con una buona stabilità, la precisione dello sterzo e la fluidità di movimento della leva del cambio più che accettabili Anche per questa versione i prezzi si confermano bassi in relazione ai contenuti e alla dotazione che offre gli airbag posteriori per la testa e la frenata automatica d'emergenza.

